На Западе всё больше тревоги по поводу того, что финансовая система БРИКС может стать хорошей альтернативой ныне существующей, основанной на американском долларе. Хоть и предстоит еще много работы над созданием такой системы.
Тем не менее, экономист Мишель Рюими в интервью издания Atlantico уже надавал советов, что именно Западу надо сделать.
Итак, в арсенале западных государств есть несколько инструментов для сохранения существующей системы.
Во-первых, это их влияние. Чтобы сохранить доминирование доллара США в международной торговле, они могли бы на дипломатическом уровне убедить участников рынка продолжать использовать доллар в своих сделках.
На экономическом уровне западные страны также могут использовать свой авторитет для разработки международных стандартов в чувствительных областях, таких как борьба с отмыванием денег и обеспечение финансовой прозрачности. Соблюдение этих стандартов странами БРИКС может снизить привлекательность альтернативных предложений, предлагаемых объединением.
Далее — реформы. Можно усовершенствовать механизмы финансирования МВФ и Всемирного банка, чтобы они лучше отвечали потребностям развивающихся стран. Это может снизить их заинтересованность в поиске альтернатив, таких как Новый банк развития.
Наконец, можно ввести более жёсткое регулирование. Западные страны могут ограничить доступ определённых игроков, например, стран БРИКС, к глобальным финансовым каналам, включая SWIFT, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").
Они также могут ввести адресные экономические санкции в отношении таких стран, как Иран и Россия.
Кроме того, они могут ужесточить регулирование криптовалют, которые иногда рассматриваются как способ обойти традиционные финансовые механизмы, и ограничить их использование в качестве альтернативы доллару.
Чтобы эффективно ответить на все вызовы, с которыми он сталкивается, Западу, вероятно, потребуется найти баланс между несколькими стратегиями, адаптированными к меняющейся глобальной динамике.
Геополитическая напряжённость между Западом и развивающимися странами, вероятно, усилится и будет сосредоточена на вопросе реорганизации мировой финансовой системы.
Надо полагать, соответствующие структуры в странах БРИКС учитывают то, о чём говорил Рюими. Очевидно, что просто так свои позиции Запад сдавать не будет.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.