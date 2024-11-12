На Западе думают, как помешать созданию финансовой системы БРИКС

На Западе ищут способы помешать созданию финансовой системы БРИКС

На Западе всё больше тревоги по поводу того, что финансовая система БРИКС может стать хорошей альтернативой ныне существующей, основанной на американском долларе. Хоть и предстоит еще много работы над созданием такой системы.

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Тем не менее, экономист Мишель Рюими в интервью издания Atlantico уже надавал советов, что именно Западу надо сделать.

Итак, в арсенале западных государств есть несколько инструментов для сохранения существующей системы.

Во-первых, это их влияние. Чтобы сохранить доминирование доллара США в международной торговле, они могли бы на дипломатическом уровне убедить участников рынка продолжать использовать доллар в своих сделках.

На экономическом уровне западные страны также могут использовать свой авторитет для разработки международных стандартов в чувствительных областях, таких как борьба с отмыванием денег и обеспечение финансовой прозрачности. Соблюдение этих стандартов странами БРИКС может снизить привлекательность альтернативных предложений, предлагаемых объединением.

Далее — реформы. Можно усовершенствовать механизмы финансирования МВФ и Всемирного банка, чтобы они лучше отвечали потребностям развивающихся стран. Это может снизить их заинтересованность в поиске альтернатив, таких как Новый банк развития.

Наконец, можно ввести более жёсткое регулирование. Западные страны могут ограничить доступ определённых игроков, например, стран БРИКС, к глобальным финансовым каналам, включая SWIFT, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Они также могут ввести адресные экономические санкции в отношении таких стран, как Иран и Россия.

Кроме того, они могут ужесточить регулирование криптовалют, которые иногда рассматриваются как способ обойти традиционные финансовые механизмы, и ограничить их использование в качестве альтернативы доллару.

Чтобы эффективно ответить на все вызовы, с которыми он сталкивается, Западу, вероятно, потребуется найти баланс между несколькими стратегиями, адаптированными к меняющейся глобальной динамике.

Геополитическая напряжённость между Западом и развивающимися странами, вероятно, усилится и будет сосредоточена на вопросе реорганизации мировой финансовой системы.

Надо полагать, соответствующие структуры в странах БРИКС учитывают то, о чём говорил Рюими. Очевидно, что просто так свои позиции Запад сдавать не будет.