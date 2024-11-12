На какие уловки идут производители, чтобы скрыть рост цен

Как производители скрывают от покупателей рост цен

2:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производители в России скрывают от покупателей увеличение цен на продукты. Хорошо известный приём — уменьшение размера упаковки. Хотя цена единицы товара остаётся прежней, потребитель получает меньше продукта за те же деньги.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, CC BY-SA 2.5

Этот приём называется "шринкфляция", он используется в России с 2008 года. Однако сейчас эта практика становится всё более распространённой.

Открытое повышение цен обычно вызывает недовольство покупателей, поэтому производители стараются оптимизировать свои расходы, не увеличивая стоимость. Люди же психологически ориентируются на привычные объёмы: например, покупатель думает, что покупает килограмм крупы, как раньше, а на самом деле получает 950 или 900 граммов. Иногда можно встретить упаковки весом 800 граммов.

По словам доцента кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Мясниковой, более 80% молочной продукции и около 97% всего ассортимента круп сейчас продаются в уменьшенном формате. Но производители не ограничиваются этими товарами — шринкфляцию можно обнаружить в каждой категории, сообщает сайт АБН24.

Определить на глаз, сколько весит упаковка гречки — килограмм или 900 граммов — довольно сложно. Также невозможно заметить изменения по непрозрачной упаковке. В некоторых случаях производители идут на дополнительные ухищрения, чтобы сохранить у покупателей иллюзию стабильности цен: меняют форму упаковки, нарезают продукт на более тонкие куски или заполняют пустоты воздухом.

По словам Мясниковой, шринкфляция часто является вынужденной мерой. Производители таким образом реагируют на инфляцию: когда растут цены на сырьё, логистику и рабочую силу, компании начинают уменьшать объём продукции. Это позволяет им сохранять рентабельность и оставаться конкурентоспособными.

Кроме того, по словам эксперта, это не единственный способ, который используют продавцы и производители. Не всегда можно вспомнить начальную стоимость товара после различных скидок и акций, которые периодически проводят все торговые точки. Продукт питания просто будет стоять на полке уже по более высокой цене, и покупатель, как правило, не сможет отследить, произошло ли это повышение или стоимость товара осталась прежней.

При этом нормы законодательства не нарушаются — вся информация о количестве товара и его объёме указывается на упаковке. Чтобы не попадаться на уловки, нужно внимательно читать этикетки и пересчитывать стоимость.