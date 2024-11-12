В Финляндии думают об открытии границы с Россией. Туристы нужны

Без русских плохо: финны вновь заговорили об открытии границы

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

На днях появилась информация о том, что Финляндия может открыть пункты пропуска на границе с Россией. Правда, если это произойдёт, то не ранее конца февраля 2025 года. Да и вообще, это ещё не точно. Но резоны для открытия границы у финнов есть.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

На этой встрече представители Финляндии сообщили, что открытие границы может произойти не раньше конца февраля 2025 года.

Причём сами же финны и сказали о том, что после закрытия границы в приграничных районах ухудшилась экономическая ситуация, а также о растущем недовольстве населения. Это неудивительно, учитывая, какой вклад в экономику вносили туристы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Закрытие границы серьёзно усложнило логистику, и теперь грузы приходится перевозить через Эстонию. По оценкам Института экономических исследований Финляндии, страна потеряла около миллиона туристов в год. В Восточной Финляндии отток туристов привёл к убыткам в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма, продаж одежды и продуктов.

По данным статистического управления Финляндии (апрель этого года), в 2019 году из 7,1 миллионов ночёвок иностранных туристов в финских гостиницах более 820 тысяч пришлось на российских граждан.

В прошлом году число ночёвок иностранцев в финских отелях снизилось до шести миллионов, а крупнейшей группой среди туристов из-за рубежа стали немцы, на которых пришлось 680 тысяч ночевок.

Туристическая отрасль Финляндии потеряла порядка одного миллиарда евро: в 2019 году туристы потратили в Финляндии более 3,3 миллиарда евро, в прошлом году — около 2,4 миллиардов евро.

Кроме того, многие финны ездили в Россию за дешёвым, по их мнению, бензином.

Представители властей Финляндии заявляли о планах по развитию восточных регионов страны. Но пока активно реализуется только один — по строительству забора на границе.

Есть и гуманитарные проблемы: у многих семей остались крепкие родственные связи, но они не могут встретиться лично, что вызывает недовольство у финнов.

Стоит отметить, что, по данным 47news, на аналогичной встрече в мае финны уже говорили о желании открыть границу. Однако и тогда, и сейчас у них нет полной уверенности в этом.