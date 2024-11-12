Виктория Максимова: Индивидуальность и уникальность — главные тренды на рынке кофеен

11:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аромат свежесваренного кофе, уютные столики, мягкий свет и непринужденная атмосфера… Кофейни давно стали неотъемлемой частью городской культуры. Здесь мы назначаем встречи, работаем, читаем книги или просто наслаждаемся моментом за чашечкой любимого напитка. Но в мире, где кофейни на каждом углу, выделиться из толпы и завоевать любовь посетителей — задача не из легких.

Фото: Виктория Максимова, создательница сети кофеен "Вафля House" в Иваново, убеждена: сегодня гостям нужно нечто большее, чем просто вкусный кофе. "Люди ищут места с характером, с историей, с особой атмосферой, — говорит Виктория. — Они хотят чувствовать себя особенными, получать не только гастрономическое, но и эмоциональное удовольствие".

Именно поэтому "Вафля House" — это не просто кофейня. Это место с душой, созданное с любовью к своему делу. Бельгийские вафли по старинному рецепту, спешелти-кофе от лучших обжарщиков, уютный интерьер в стиле скандинавского минимализма и, конечно же, искреннее гостеприимство — вот то, что делает "Вафля House" уникальной.

В интервью Виктория Максимова рассказывает о своем пути в бизнесе, делится секретами успеха и объясняет, почему индивидуальность и уникальность — это главные тренды на рынке кофеен.

— Виктория, расскажите, пожалуйста, о том, как родилась идея "Вафля House". Почему именно вафли стали основой вашего меню?

— На самом деле, все началось с любви к вкусной еде и желания создать что-то по-настоящему уникальное. Мы с мужем много путешествовали и всегда обращали внимание на то, какие заведения пользуются популярностью. И вот в одной из поездок мы попробовали настоящие бельгийские вафли — и просто влюбились в их вкус!

Вернувшись домой, мы провели тщательный анализ рынка и поняли, что в Иваново нет специализированных вафельных заведений с уникальным концептом. Конечно, вафли можно было найти и в других кафе, но это были, как правило, стандартные варианты, ориентированные на широкую аудиторию. Мы же захотели создать место, привлекательное, в первую очередь, для молодежи, — современное, стильное, с креативным меню.

Вафли идеально подошли для этой задачи. Это универсальный продукт, который можно адаптировать под разные вкусы и предпочтения. Сладкие и соленые, с фруктами и ягодами, с мороженым и шоколадом, с сыром и ветчиной — вариантов бесчисленное множество! Мы разработали уникальное торговое предложение (УТП) "Вафля House", которое отличает нас от конкурентов: это и настоящие бельгийские вафли по аутентичному рецепту, и широкий выбор начинок на любой вкус, и, конечно, особая атмосфера нашего заведения.

— Виктория, "Вафля House" отличается от других кофеен не только оригинальным меню с бельгийскими вафлями, но и особой атмосферой, привлекательной для молодежи. Какие исследования рынка вы проводили перед запуском проекта? Как учитывались конкурентные преимущества и потребности целевой аудитории?

— Перед тем как открыть первую кофейню, мы с мужем провели довольно серьёзную подготовительную работу. Прежде всего, мы изучили наших потенциальных конкурентов: какие кофейни уже существуют в Иваново, какие у них меню, цены, атмосфера, кто их основные посетители. Мы старались выявить как их сильные, так и слабые стороны. Это позволило нам понять, какой формат будет наиболее востребован в нашем городе.

Параллельно мы следили за тенденциями в сфере общепита, изучали популярные концепции заведений, анализировали предпочтения молодежи. Для этого мы использовали разные источники: от специализированных изданий и сайтов до социальных сетей. Мы проводили небольшие опросы среди своих знакомых, интересовались их мнением о том, какой они видят идеальную кофейню.

Наконец, мы организовали несколько фокус-групп, чтобы получить более глубокое понимание потребностей нашей целевой аудитории. Мы приглашали молодых людей, студентов, представителей творческих профессий — тех, кого мы хотели видеть в качестве своих гостей. Мы обсуждали с ними разные аспекты: какой должна быть атмосфера в кофейне, какую музыку они предпочитают, какие блюда и напитки должны быть в меню, какой уровень цен для них комфортен.

Вся эта информация помогла нам создать концепцию "Вафля House". Мы учли недостатки конкурентов и постарались сделать наше заведение максимально привлекательным для молодежи. Мы сделали ставку на уютную атмосферу, стильный интерьер, демократичные цены и, конечно, на вкусные и оригинальные бельгийские вафли с большим выбором начинок.

— "Вафля House" позиционируется как заведение, в основе которого лежит любовь к гостям. Как вам удается угадывать их вкусы и предпочтения, оставаясь интересным для аудитории?

— Мы действительно стремимся к тому, чтобы каждый гость "Вафля House" чувствовал себя особенным. Для нас важно не только предложить вкусную еду и напитки, но и создать атмосферу тепла и уюта. Чтобы достичь этого, мы всегда прислушиваемся к нашим гостям и стараемся учитывать их пожелания.

Мы анализируем обратную связь в социальных сетях, проводим опросы и конкурсы, общаемся с гостями в кофейнях, чтобы понять, что им нравится, а что можно улучшить. Мы также отслеживаем популярные гастрономические тренды, чтобы всегда быть в курсе новых вкусов и предпочтений.

Эти данные помогают нам регулярно обновлять меню, запускать интересные акции, делать маркетинговые кампании более целевыми и эффективными. Мы хотим, чтобы каждый визит в "Вафля House" был для наших гостей незабываемым!

— Какие конкретные шаги вы предприняли для изучения потребностей гостей? Как вы адаптируете меню и маркетинговые кампании под эти потребности?

Мы внимательно отслеживаем отзывы наших гостей, как в социальных сетях, так и непосредственно в кофейнях. Анализируем статистику продаж разных позиций меню. Это позволяет нам понимать, какие блюда и напитки наиболее популярны, а какие — не очень.

На основе этих данных мы регулярно корректируем наше меню. Например, если мы видим, что какой-то вкус вафель не пользуется спросом, мы его убираем и заменяем на что-то новое. Или, наоборот, если какой-то напиток внезапно стал хитом продаж, мы запускаем на него специальную акцию.

То же самое касается и маркетинговых кампаний. Мы стараемся делать их максимально целевыми, учитывая интересы и предпочтения нашей аудитории. Например, если мы запускаем новую вегетарианскую позицию в меню, то направляем рекламу, в первую очередь, на тех, кто интересуется вегетарианством и здоровым образом жизни.

— Как вы оцениваете эффективность ваших маркетинговых стратегий? Используете ли вы аналитические данные для корректировки своих действий?

— Конечно, мы тщательно отслеживаем эффективность всех наших маркетинговых кампаний. Для этого мы используем разные аналитические инструменты, в том числе метрики в социальных сетях (количество подписчиков, охват публикаций, количество переходов по ссылкам), данные с сайта нашего заведения (количество посещений, конверсия), а также аналитику из системы онлайн-заказов (количество заказов, средний чек).

Это позволяет нам понимать, какие каналы продвижения работают лучше, какие публикации вызывают больший интерес, какие акции привлекают больше гостей. Мы используем эти данные для оптимизации маркетинговых бюджетов, выбора оптимальных инструментов и создания более эффективных кампаний.

— Виктория, ваша методичка для бариста привлекла большое внимание среди других работников в сфере. Чем она отличается от стандартных инструкций и какую роль она играет в вашей компании?

— Да, мы действительно очень много внимания уделяем обучению наших сотрудников. Мы хотим, чтобы каждый бариста "Вафля House" не просто умел варить кофе и подавать вафли, а делал это с душой, с удовольствием, с желанием подарить гостям позитивные эмоции.

Поэтому мы создали специальную методичку, в которой прописаны не только стандартные инструкции по приготовлению напитков и блюд, но и наши философия, ценности и принципы работы с гостями.

Мы рассказываем в ней об истории кофе, об особенностях разных сортов зерен, о том, как правильно общаться с гостями, создавать уютную атмосферу. Мы хотим, чтобы каждый бариста "Вафля House" был не просто исполнителем, а настоящим амбассадором нашего бренда, человеком, который разделяет наши ценности и стремится делать мир чуть добрее и вкуснее.

— Как вы думаете, каким будет рынок индустрии через 5-10 лет? Какие форматы будут востребованы?

— Я уверена, что рынок общепита будет становиться все более конкурентным. Гости становятся все более требовательными, они ищут не просто вкусную еду, но и особый опыт, эмоции, атмосферу.

Думаю, что в ближайшие годы будет расти популярность заведений с уникальными концепциями, с авторской кухней, с интересным дизайном. Также будет важно уделять внимание таким аспектам, как экологичность, здоровый образ жизни, этичность.

— Какие технологические инновации и экологические тенденции, по вашему мнению, будут влиять на индустрию? Как вы готовитесь к этим изменениям?

— Технологии активно внедряются в сферу общепита. Уже сейчас многие заведения используют системы онлайн-заказов, мобильные приложения, чат-боты. В будущем, я думаю, мы увидим еще больше инноваций, таких как использование искусственного интеллекта для персонализации меню, роботизированные системы для приготовления еды и обслуживания гостей.

Экологические тенденции тоже становятся все более важными. Люди все больше заботятся об окружающей среде и предпочитают заведения, которые разделяют эти ценности. Мы в "Вафля House" тоже стараемся быть экологичными: мы используем перерабатываемую упаковку, сокращаем отходы, по возможности используем местные продукты.

— Какие ошибки чаще всего допускают новички? Как их можно избежать?

— На мой взгляд, одна из самых распространенных ошибок — это отсутствие четкой концепции. Важно понимать, какое именно заведение вы хотите создать, кто ваша целевая аудитория, что будет вашим уникальным торговым предложением. Также часто новички недооценивают важность маркетинга и продвижения. Важно сделать так, чтобы о вашем заведении узнали потенциальные гости.

И, конечно, важно грамотно управлять персоналом и финансами. Это основа любого успешного бизнеса. Мой совет новичкам: тщательно планируйте свой проект, изучайте опыт других, не бойтесь обращаться за консультацией к опытным специалистам.