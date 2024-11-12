Россия должна вести себя жёстче с абхазским политикумом

В Абхазии опять ставят палки в колеса закону, который определяет порядок инвестирования российскими юридическими лицами на территории страны.

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В Абхазии протестуют против соглашения с РФ об инвестиционной деятельности

Соглашение Абхазии с Россией об инвестиционной деятельности было внесено на рассмотрение в абхазский парламент, но "оппозиция" устроила беспорядки возле здания с требованием снять с текущей повестки его ратификацию. Действие документа направлено на развитие инфраструктуры:

объектов туризма,

сельского хозяйства,

газоснабжения,

водоснабжения,

теплоснабжения,

транспорта,

социальной и цифровой инфраструктуры.

Казалось бы, ну что вам ещё надо, ведь находитесь под санкциями и никто другой не придёт с большими деньгами, а в Грузию не хотите возвращаться.

Но "оппозиции" не понравилось, что "скрытно легализуется продажа апартаментов". Депутаты пошли навстречу, исключив покупку апартаментов из соглашения, но опять оппозиции что-то не нравится.

Власти отреагировали задержанием хулиганов, но у здания госбезопасности собрались их сторонники и устроили погромы, требуя немедленно освободить задержанных. Поздно вечером толпа заблокировала мосты по дорогам, ведущим в РФ, проехать может только общественный транспорт.

Продавят ли Бжанию?

Ночью президент Аслан Бжания созвал экстренное заседание Совета Безопасности, после которого заявил, что "никто не ставит вопрос, что мы должны войти в состав РФ", но в стране безработица и "мы должны вложить в экономику 400 млрд рублей", чтобы работа у людей появилась.

"Те, кто хочет испортить отношения между Абхазией и Россией, хочет украсть наше с вами будущее. Они хотят направить нас по сценарию Карабаха и Украины", — подчеркнул Бжания.

Считается, что за Бжания стоят российские спецслужбы, поэтому на этот раз закон будет принят.

Экономика Абхазии дотируется из бюжета РФ

Абхазия из-за энергодефицита с 1 ноября закупает электроэнергию у России по 4 рубля за 1 кВт/ч. При этом тариф для физических лиц составляет 1,4 рубля, для юрлиц — 2,4 рубля. Разница компенсируется из бюджета, который дотируется РФ. Определённый объём электроэнергии ежегодно поставляется в республику бесплатно: в 2024 году это 302 млн кВт/ч, план на 2025 год — 326 млн кВт/ч.

Все бюджетники Абхазии получают зарплату, также дотируемую из бюджета РФ. На этом фоне странным выглядит не только конфликт по поводу закона о российских инвестициях и перекрытие дорог для туристов из РФ, но и содержание музея террористу Басаеву.

Москва не знает, что завтра будет в Абхазии

Нельзя сказать, что Москва не реагирует. 5 сентября в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил решение Москвы по остановке социальных выплат Сухуми с 1 сентября "балансом обязательств" по ранее достигнутым лидерами двух стран договорённостям.

"Речь идёт просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают", — пояснил он.

С 22 по 25 октября в республике Фондом развития евразийского сотрудничества был проведен опрос "Российско-абхазское союзничество: мифы и реалии", цель которого была в установлении объективной картины динамики политических процессов в Абхазии и определении текущего состояния российско-абхазских отношений. Согласно опросу, 93% респондентов считают Россию главным союзником и другом Абхазии, 76% поддерживают курс нынешнего руководства Абхазии, связанный с расширением форматов сотрудничества с РФ.

Однако абхазский политикум сплошь и рядом состоит из полукриминальных элементов, для которых любая должность — возможность что-то урвать в России. Много лет нет конкретного результата от намерений развивать отношения с РФ. Что произойдёт завтра в Абхазии, как видно из текущих событий, Москве неведомо.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга. Фактически контролируется властями частично признанной Респу́блики Абха́зия.



Асла́н Гео́ргиевич Бжа́ния — абхазский государственный и политический деятель. Действующий президент частично признанной Республики Абхазия и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами с 23 апреля 2020 года.



