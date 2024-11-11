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Любовь Степушова

Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены

3:25
Экономика » Рынки » Услуги

Несмотря на экономические санкции, Россия остается основным направлением экспорта японских подержанных автомобилей, в основном, гибридных моделей.

Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by AdmiralHood, CC BY-SA 3.0

Согласно статистике, Россия являлась основным направлением экспорта подержанных японских автомобилей с апреля по июль 2024 года. В августе санкции Токио были расширены, но несмотря на это, в сентябре в РФ было продано более 20 000 таких автомобилей, что вдвое больше, чем за тот же месяц прошлого года. Спрос настолько велик, что создан и растёт аукционный рынок подержанных электромобилей, пишет nikkei. com

"Подержанные электромобили (в Японии) не пользуются популярностью. Цены по программе Trade-in примерно на 30% дешевле, чем у бензиновых автомобилей", — сказал изданию Сатоши Охата, управляющий директор компании Aucnet, которая управляет аукционами подержанных автомобилей.

По его словам, большинство подержанных моделей электромобилей на рынке Японии — это Leaf, продажи которого Nissan Motor Co. начала в 2010 году.

В случае Leaf стоимость автомобиля на аукционном рынке обычно падает до 50% от стоимости нового автомобиля через три года и более чем на 20% через семь лет. Гибридный автомобиль в хорошем состоянии имеет остаточную стоимость 70% через три года. Охата считает, что причина низких цен в Японии состоит в том, что невозможно оценить насколько использован аккумулятор, и "нет привычки покупать и продавать подержанные автомобили".

На вопрос: "Что думает Минэкономики об отрасли экспорта подержанных автомобилей, несмотря на экономические санкции против России?", изданием yahoo.co.jp был получен следующий ответ:

"Мы считаем, что подержанные автомобили позволяют людям приобретать автомобили по разумным ценам и расширяют выбор потребителей. Мы считаем, что экспорт подержанных автомобилей также важен, поскольку он играет в этом свою роль".

Российский эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых в комментарии vladivostok1. ru подтвердил, что послабление в санкциях касается так называемых "мягких" гибридов (mild hybrid).

Это Honda Insight (1,5 л), а также моделей Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz.
"Мягкий" гибрид (mild hybrid) — это тип гибридного автомобиля, который использует электрический мотор,  работающий только в качестве помощника для бензинового двигателя.

По мнению эксперта, со временем будут разрешены к экспорту в РФ и другие автомобили.

"Россия играет важную роль как потребитель на мировом рынке. Японские компании сталкиваются с падением спроса на свои машины, и для них важно продолжать вести бизнес. Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции", — отметил Малых.

Японские автомобили пользуются большим спросом на Дальнем Востоке, по данным японских СМИ, они составляют 90% местного автопарка.

Уточнения

Автомобильная промышленность Японии является одной из самых известных отраслей промышленности в мире. Является родиной ряда крупных компаний, производящих автомобили, строительные машины, мотоциклы, квадроциклы, двигатели и т. д. Автомобильная продукция является одной из главных статей японского экспорта. Япония была крупнейшим автопроизводителем в мире в 2008 году, но проиграла одну позицию в 2009 году нынешнему лидеру — автопрому Китая.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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