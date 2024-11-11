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Дмитрий Плотников

Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры

4:56
Экономика » Производство » Авиация

И хотя с импортозамещением в авиапромышленности РФ пока всё непросто, успехи, пусть и локального уровня, уже наблюдаются.

Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 4.0

К примеру, после первого полёта и сертификации ПАО "Яковлев" обещает построить сразу 270 самолётов МС-21-310. Также ходит много разговоров и о Ту-214, который разрабатывался ещё во времена СССР в Казани. В 2022 году линейка Ту-204/214 рассматривалась как промежуточное решение, позволяющее дождаться выхода Superjet 100 и МС-21-310.

Пока из серии Ту-204/214 в небо возвращаются лишь восстановленные борты. Но в 2023 году подписаны контракты с Белоруссией на более 800 деталей для серии Ту-204/214.

О чём речь

Ту-214 — это российский узкофюзеляжный пассажирский самолёт средней дальности, разработанный ОКБ Туполева на базе Ту-204. Он предназначен для перевозки пассажиров и грузов на среднемагистральных маршрутах, и создан как конкурент зарубежным аналогам, таким как Boeing 737 и Airbus A320, но получил распространение в основном в России и некоторых странах СНГ.

Ту-214 отличается экономичностью, высокой надёжностью и возможностью адаптации для различных нужд, включая правительственные и военные модификации.

Основные характеристики

  • Тип: пассажирский самолёт средней дальности.
  • Экипаж: 2 пилота.
  • Длина: 46,1 м.
  • Размах крыла: 42 м.
  • Максимальная взлётная масса: около 110 т.
  • Двигатели: два турбовентиляторных мотора ПС-90А.
  • Крейсерская скорость: около 850 км/ч.
  • Дальность полёта: около 6,500 км (в зависимости от загрузки и конфигурации).
  • Пассажировместимость: от 210 до 215 пассажиров в зависимости от компоновки.

Особенности конструкции

Двигатели ПС-90А. Экономичные и надёжные движки, разработанные Пермским моторным заводом, отличаются низким уровнем шума и соответствуют международным экологическим стандартам.

Салон. Просторный салон с удобной компоновкой делает самолёт комфортным для пассажиров даже на длительных маршрутах.

Системы управления и авионика. Современная авионика и система управления полётом обеспечивают высокий уровень безопасности и снижают нагрузку на экипаж.

Модификации

  • Ту-214СМ: модернизированная версия с улучшенной авионикой и повышенной топливной эффективностью.
  • Ту-214ОН: "Открытое небо" — модификация для выполнения наблюдательных полётов в рамках международной программы "Открытое небо".
  • Ту-214ПУ: пункт управления — правительственный самолёт, предназначенный для командных и управленческих нужд.
  • Ту-214СР: специальная модификация, используемая для ретрансляции и обеспечения связи в интересах государственных структур.
  • Ту-214Р: разведывательная версия с комплексом радиоэлектронной разведки.

Преимущества

Экономичность: Низкие эксплуатационные расходы и относительно экономичное потребление топлива делают его выгодным для авиаперевозчиков.

Надежность и безопасность: Самолёт оборудован современными системами безопасности и управления полётом.

Гибкость конфигураций: Ту-214 может быть адаптирован для различных нужд, включая пассажирские, грузовые и специальные задачи.

Вывод

Ту-214 эксплуатируется пока российскими авиакомпаниями и государственными структурами. Он используется для пассажирских и грузовых перевозок на среднемагистральных маршрутах, а также в качестве специального борта для правительственных и военных нужд. Государственные модификации Ту-214 выполняют задачи воздушного командного пункта, связи и радиоэлектронной разведки.

Пока производство Ту-214 ограничено, и он не достиг той популярности, которая была запланирована. Тем не менее, он остаётся важным компонентом российской гражданской и военной авиации. В последние годы наблюдается интерес к его серийному производству в рамках госпрограммы импортозамещения и модернизации флота российских авиакомпаний.

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Ту-214: как ведется работа над первым абсолютно российским самолетом
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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