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Олег Артюков

"Люфтганза" надеется снова полететь над Россией

"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией
2:30
Экономика

В условиях ухудшения отношений с западными странами Россия предприняла ряд мер, которые должны были стать ответом на экономические санкции. В частности, правительство ограничило полёты иностранных авиакомпаний в своём воздушном пространстве.

"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

Представители Германии недавно заявили о желании возобновить полёты над территорией России, говорится в материале немецкого издания Flug Revue.

"Lufthansa хотела бы снова летать над Россией", — отмечается в материале.

Авиакомпания Lufthansa отменила маршрут Пекин — Франкфурт. Это решение было принято из-за невозможности конкурировать с китайскими перевозчиками, которые могут летать над Россией и предлагать более выгодные условия своим пассажирам.

По данным Flug Revue, в третьем квартале 2024 года средняя выручка Lufthansa в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилась более чем на 15 процентов. С аналогичными проблемами столкнулись и другие европейские авиакомпании.

"Китайские авиакомпании диктуют цены — Lufthansa, Air France-KLM и IAG не могут конкурировать с ними из-за высоких затрат на облёт закрытого российского воздушного пространства", — сообщают в Германии.

Из-за сложившейся ситуации руководство Lufthansa рассматривает возможности для расширения деятельности на новых рынках. В частности, компания хочет увеличить своё присутствие в странах южного полушария. Однако маловероятно, что новые направления смогут полностью компенсировать убытки.

В связи с этим Карстен Шпор, генеральный директор Lufthansa, выразил надежду на то, что к 2030 году Россия откроет своё воздушное пространство, и западные авиакомпании смогут летать в Азию напрямую, а не в обход России.

"Компания стремится открыть новые рынки в южном полушарии и надеется на открытие российского воздушного пространства до 2030 года", — говорится в материале Flug Revue.

Вне всяких сомнений, европейские авиаперевозчики хотели бы открытия воздушного пространства России. Не секрет, что они проигрывают в конкурентной борьбе китайским авиакомпаниям.

Однако стоит заметить, что первыми воздушное пространство своих стран закрыли власти государств Евросоюза. Соответственно, они и должны сделать первый шаг.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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