В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы Россия столкнулась с экономическими ограничениями, которые затронули различные сферы жизни страны. В том числе, они повлияли и на авиационную промышленность России.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Однако недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

На протяжении долгого времени Россия работала над проектом создания нового гражданского сверхзвукового самолёта. Планировалось создать небольшой авиалайнер, который мог бы перевозить от 30 до 50 пассажиров и развивать скорость в два раза превышающую скорость звука. Однако проект был приостановлен, а затем Россия столкнулась с экономическими ограничениями, и работа над ним была отложена.

Но недавно идея вновь начала набирать обороты.

"Президент России Владимир Путин питает особую любовь к авиации. Разработка нового сверхзвукового самолёта стала бы гениальным решением", — считают в Швейцарии.

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о возобновлении работы над созданием пассажирских сверхзвуковых самолётов в России. Он напомнил, что опыт создания таких машин уже есть — в советские годы был разработан Ту-144, который конкурировал с западным "Конкордом".

Более того, Ту-144 сохранился и находится в отличном состоянии. Его планируется использовать как летающую лабораторию для проведения испытаний.

По мнению автора швейцарского издания, этот шаг может стать важным для России.

"Это было бы важным шагом для Владимира Путина и российской авиационной промышленности, которая сильно пострадала от западных санкций", — считает аналитик Blick.

Автор материала отметил, что создание российского сверхбыстрого самолёта — это отличная идея для России. Новый самолёт может стать бесспорным лидером в своей области.

Если в России добьются успеха, это даст мощный импульс развитию гражданской авиации страны, что крайне важно для её развития.

Конечно, создание подобного самолёта дело сложное. Но в России обладают достаточным уровнем компетенций, чтобы вести такие работы.

Хотя разумеется, важно просчитать и экономическую составляющую. Во время СССР проект Ту-144 не получил массового распространения именно по причине дороговизны полётов.