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Олег Володин

МСБ: что подорожает в РФ на праздники и в 2025 году

Полный список: что подорожает и исчезнет с российских прилавков к 2025 году
4:53
Экономика

Какие продукты и товары взлетят в цене к Новому году и в 2025 году — ответили более 32 000 россиян в опросе проекта "МСБ", проведённом в Telegram, "ВКонтакте" и на сайтах партнёров.

Полный список: что подорожает и исчезнет с российских прилавков к 2025 году
Фото: commons.wikimedia.org by Johnragla, CC BY-SA 3.0
  • Около 62% россиян уверены, что сильнее всего подорожают икра и деликатесы,
  • 50% ждут роста цен на алкоголь,
  • 48% прогнозируют взлёт стоимости бензина, дизтоплива и автомасел.
  • Очередного роста цен на яйца ожидает 41% наших соотечественников,
  • 36% опасаются резкого подорожания молочной продукции (молока, сметаны, сыров и т. д).
  • Увидеть пугающие цифры в чеках на чай, кофе и сладости готовятся 35% опрошенных,
  • 32% уверены — из-за санкций и экономической турбулентности подорожают гаджеты и электроника.
  • Россияне также опасаются роста цен на консервы (18%) и сахар,
  • Взлёта цен крупы, муку, макароны ждут 16%.

При этом 32% ответили, что дороже и дефицитнее всего будет… хорошее настроение.

Представители трех крупнейших ритейл-брендов поделились с Pravda. Ru списком продуктов, которые скупают к Новому году "до пустых полок".

Среди них:

  1. Мандарины и фрукты, не растущие в РФ зимой (бананы, виноград, ананасы).
  2. Свежие импортные овощи.
  3. Лосось, форель, креветки, мидии и другие деликатесы, которые часто пользуются повышенным спросом перед праздниками.
  4. Редкий праздничный стол обходится без мясных блюд — так что ритейлеры постараются дороже продать говядину, свинину, курицу.
  5. Аналогичная ситуация с конфетами, шоколадными наборами, тортами
  6. Алкоголь.

Ожидаемо взлетают в цене символы праздника — красная и чёрная икра, и очень неожиданно — чипсы, сухарики, орешки (оказывается, их скупают для поедания на каникулах и добавляют в некоторые блюда).

"В 2024 году продолжалась катавасия с санкциями, инфляцией, неурожаями, катаклизмами и логистическими проблемами, что уже повлияло и ещё повлияет на цены. Естественно, в сторону роста" — заявила ведущий экономист по сбыту Наталья Мельникова.

По её мнению, взлетит в цене сахар-сырец — в мире уже фиксируется нехватка в объёме около 800 000 тонн из-за засухи, пожаров и неурожая в Бразилии.

Бежать и закупать сахар мешками не стоит — Россия в полной мере обеспечивает себя свекловичным сахаром.

Ждёт россиян продолжение роста цен на сливочное масло, молоко и сыры. А ещё из-за климатических проблем во Вьетнаме и Индии вероятен дефицит специй — чёрного перца, корицы, мускатного ореха и чесночного порошка.

"Согласно прогнозам, средняя стоимость молока может увеличиться на 10-15%, мясные изделия (то, что мы называем сосисками, колбасой, и т. д.) взлетят до 15%, свинина — на 10-12%%. Фрукты и овощи вполне могут подорожать на 20%, но здесь России помогут аграрные мощности юга, новых регионов и союзной Белоруссии", — поясняет Мельникова.

По общему мнению экономистов, в 2025 году цены на продукты в России в лучшем случае вырастут на 15% по сравнению с 2024 годом, а в худшем — экономисты ответили, что предпочитают "не провоцировать закупку продуктов долгого хранения".

А вот что будет расти точно и весьма сильно, так это тарифы на ЖКУ. В 2025 году пройдёт предусмотренная и регулируемая законом индексация.

Конечно, она позволяет чинить и модернизировать сети и гарантирует работу коммунальных предприятий — но с другой стороны, счета за ЖКУ "съедают" всё больше и больше денег из семейных бюджетов.

Напомним, что в СССР с 1947 по 1954 год ежегодно происходило… снижение цен на товары народного потребления из-за роста производства и снижения себестоимости. Как писал Владимир Высоцкий, "Было время — и цены снижали, И текли куда надо каналы, И в конце куда надо впадали".

Например, в 1953 году вино виноградное, камвольные ткани, трикотажные изделия и наручные часы подешевели на 5%, холодильники и стиральные машины — на 20%, бензин — на 25%, а овощи (которых стало много) — на 50%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности. При инфляции цена идентичных товаров со временем увеличивается: на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде.

Това́рный дефици́т (от лат. dēficit «не хватает, недостаёт») — недостаток отдельных товаров и услуг, которые покупатели не могут приобрести, несмотря на наличие денег. Дефицит свидетельствует о несовпадении спроса и предложения и отсутствии уравновешивающей цены.
 

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы бразилия владимир высоцкий
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