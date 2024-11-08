В Британии считают, что при Трампе может произойти исторический обвал доллара

FT: при Трампе возможен исторический обвал доллара

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, в скором времени он и его команда вновь займут Белый дом. И это возвращение может оказать значительное влияние на курс американского доллара, говорится в материале британского издания Financial Times (FT).

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

"При новом президентстве Дональда Трампа доллар, вероятно, сначала укрепится, а затем начнет ослабевать", — отмечает автор материала, экономист из Сингапура Мансур Мохи-Уддин.

Он прогнозирует, что в начале второго срока Трампа доллар, скорее всего, будет укрепляться по отношению к другим основным мировым валютам. Предполагается, что в 2025 году курс доллара останется высоким, но впоследствии ситуация может измениться.

По мнению аналитика, новый президентский срок Трампа может создать высокие политические, фискальные и геополитические риски, которые окажут давление на курс доллара и могут привести к его снижению.

"Существует вероятность, что доллар достигнет новых исторических минимумов в течение следующих четырёх лет", — считает Мансур Мохи-Уддин.

В долгосрочной перспективе доллар может столкнуться с рядом серьёзных угроз. Бюджетный дефицит США сейчас составляет 6,5 процентов от ВВП. При администрации Трампа этот показатель может увеличиться, что может отпугнуть иностранных инвесторов от вложений в американский рынок.

Стабильность доллара как мировой резервной валюты во многом зависит от доверия к казначейским облигациям США. Доллар остаётся сильным, пока у инвесторов нет привлекательных альтернатив в виде евро, юаня или иены. Однако если инвесторы начнут отказываться от американских активов, это может ослабить доллар.

"Непредсказуемая внешняя политика может ускорить усилия других стран по диверсификации своих резервов и снижению зависимости от доллара", — отмечает эксперт.

Существует и другой вариант: администрация Байдена может намеренно ослабить курс доллара, повторяя тактику, применявшуюся Рональдом Рейганом в 1985 году. На фоне этих возможных изменений Мансур Мохи-Уддин предупреждает — не стоит рассчитывать, что доллар всегда будет сильной валютой.

Напомним, сам Дональд Трамп ранее грозил странам, которые будут сокращать долю доллара в своих внешнеторговых расчётах, стопроцентными пошлинами на их товары, которые экспортируются в Соединённые Штаты.

Так что избранный президент США вполне осознаёт, что дедолларизация набирает обороты.