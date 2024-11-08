США давят на Сербию из-за поставок российских энергоресурсов

США начали давить на Сербию из-за российских энерогоресурсов

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко подверг критике деятельность своего американского коллеги Кристофера Хилла, отметив, что тот оказывает давление на Белград в вопросах поставок российских энергоносителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Боцан-Харченко подчеркнул, что подобное давление связано с неспособностью американских компаний конкурировать на равных с российским сырьём на сербском рынке.

Посол также указал, что переход на более дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ) приведет Сербию к значительным финансовым потерям, что может вызвать деиндустриализацию страны.

Хилл, по словам Боцан-Харченко, не учитывает этих рисков, когда продвигает интересы американских поставщиков энергоносителей.

Интерес США к сербскому рынку объясняется экономическими выгодами: российский газ по низким ценам привлекает в Сербию западные компании, которые переносят сюда свои производственные мощности. Однако Вашингтон стремится к противоположному — перенести европейские производства на свою территорию, отмечает издание "Нефть и капитал".

Кроме поставок от компании "Газпром", значительную роль на сербском рынке играет "Газпром нефть". Эта компания является крупнейшим налогоплательщиком в стране, что дополнительно усиливает энергетическую безопасность Сербии и укрепляет её экономику.

В сентябре вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью газете "Известия", что Белград предложил Москве увеличить поставки российского газа в Сербию до завершения текущего контракта в марте 2025 года.

"Надеюсь, что сможем договориться об этом уже в этом году. Было бы замечательно иметь возможность закупать больше газа из России", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по увеличению объемов закупок.

Вулин отметил, что президент России Владимир Путин, а также министр энергетики Сергей Цивилев и министр экономического развития Максим Решетников поддержали предложение о расширении поставок газа в Сербию до завершения действующих соглашений.

"Особая благодарность президенту Путину, а также министрам энергетики и экономического развития, которые сразу сказали нам: "Начнем работать. Не нужно ждать продления соглашения в марте. Можно сделать это уже в сентябре или октябре". Очень приятно осознавать, что у нас есть такие партнёры. Можно сказать, что переговоры уже начались", — подчёркивал Вулин.