В Польше нашли безмолвного союзника России, который помог ей заработать миллиарды

Onet: молчаливый союзник помогает России зарабатывать миллиарды

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные страны наложили на Россию различные санкции, которые должны были существенно уменьшить её доходы. В частности, введены ограничения на поставки российских энергоносителей в страны Европейского Союза.

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Однако недавно стало известно, что у Кремля на протяжении всего срока действия санкций был скрытый союзник, который помогал России зарабатывать миллиарды евро, говорится в материале польского портала Onet. Известно, судя по всему, об этом стало только авторам портала.

"Безмолвный союзник России помогает Путину обходить западные санкции. Таким образом, Кремль заработал целых 5,4 миллиарда евро", — ворзмущается автор материала. Не указывая, впрочем, за какое время были заработаны эти миллиарды.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начало расследование, целью которого стало выявление схем поставок российских нефтепродуктов в ЕС в обход санкций. По данным следствия, Россия продолжает экспорт своей продукции в Европу, используя лазейки в санкционных правилах.

"Россия воспользовалась лазейкой в санкционных правилах ЕС, которые допускают закупку продукции, изготовленной из российской нефти при условии её существенной переработки", — говорится в материале. Хотя какое же это "мошенничество", если правила это позволяют?

По мнению экспертов, у России есть партнёр, который помогает ей обходить санкции. Им оказалась Турция. Эта страна, член НАТО, стала своего рода тайным союзником Кремля, поскольку не афиширует свои действия. Турецкие порты превратились в важный перевалочный пункт для российской нефти, откуда энергоносители поступают в страны ЕС.

"Россия заработала 5,4 миллиарда евро на поставках нефтепродуктов в Турцию", — уточняет автор материала.

Но вообще говоря, Турция не является членом Евросоюза. Соответственно, она не обязана соблюдать какие-либо ограничения, установленные Евросоюзом для государств сообщества.

А вообще говоря, на портале Onet довольно часто появляются материалы о том, что Турция делает "неправильно" в отношении России. Иногда доходит до абсурда — как-то портал опубликовал письмо своей читательницы, которая с возмущением рассказала, что будучи на отдыхе в Турции тамошние продавцы и официанты пытались приветствовать ее по-русски.