Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Польше нашли безмолвного союзника России, который помог ей заработать миллиарды

Onet: молчаливый союзник помогает России зарабатывать миллиарды
2:34
Экономика

Западные страны наложили на Россию различные санкции, которые должны были существенно уменьшить её доходы. В частности, введены ограничения на поставки российских энергоносителей в страны Европейского Союза.

Onet: молчаливый союзник помогает России зарабатывать миллиарды
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако недавно стало известно, что у Кремля на протяжении всего срока действия санкций был скрытый союзник, который помогал России зарабатывать миллиарды евро, говорится в материале польского портала Onet. Известно, судя по всему, об этом стало только авторам портала.

"Безмолвный союзник России помогает Путину обходить западные санкции. Таким образом, Кремль заработал целых 5,4 миллиарда евро", — ворзмущается автор материала. Не указывая, впрочем, за какое время были заработаны эти миллиарды.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начало расследование, целью которого стало выявление схем поставок российских нефтепродуктов в ЕС в обход санкций. По данным следствия, Россия продолжает экспорт своей продукции в Европу, используя лазейки в санкционных правилах.

"Россия воспользовалась лазейкой в санкционных правилах ЕС, которые допускают закупку продукции, изготовленной из российской нефти при условии её существенной переработки", — говорится в материале. Хотя какое же это "мошенничество", если правила это позволяют?

По мнению экспертов, у России есть партнёр, который помогает ей обходить санкции. Им оказалась Турция. Эта страна, член НАТО, стала своего рода тайным союзником Кремля, поскольку не афиширует свои действия. Турецкие порты превратились в важный перевалочный пункт для российской нефти, откуда энергоносители поступают в страны ЕС.

"Россия заработала 5,4 миллиарда евро на поставках нефтепродуктов в Турцию", — уточняет автор материала.

Но вообще говоря, Турция не является членом Евросоюза. Соответственно, она не обязана соблюдать какие-либо ограничения, установленные Евросоюзом для государств сообщества.

А вообще говоря, на портале Onet довольно часто появляются материалы о том, что Турция делает "неправильно" в отношении России. Иногда доходит до абсурда — как-то портал опубликовал письмо своей читательницы, которая с возмущением рассказала, что будучи на отдыхе в Турции тамошние продавцы и официанты пытались приветствовать ее по-русски.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы турция евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Как заставить денежное дерево расти
Как правильно приготовить стейк стриплойн дома: пошаговый рецепт
Здоровье питомца в ваших руках. Рассказываем про главные признаки болезни кошки
Экзотические деревья на подоконнике: растения, которые можно вырастить из косточек
Как узнать реальный пробег машины и избежать обмана
Повысит ли 4-дневная рабочая неделя качество жизни в России
Как сохранить чистоту в подстаканниках автомобиля: простой лайфхак
Неймар прокомментировал ситуацию с кражей кольца во время матча
Алёна Апина заявила, что Москве не хватает воды
Россия соберёт рекордный урожай риса в 2024 году
Сейчас читают
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Наука и техника
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Авто
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Смертельная ловушка для нетопырей — такой же фейк, как и Бермудский треугольник Игорь Буккер Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Регина Тодоренко высказалась о своём заболевании: я больше не стесняюсь
Переход на онлайн-формат не повысит стоимость обучения в автошколах
ГАИ назвала тип полиса ОСАГО, за который водителя могут оштрафовать на 80 тысяч рублей
Фигуристка Галявиева открыто осудила систему российского образования
Как дефицит ресурсов и холод заставляют морских существ расти небывало большими
Неожиданный эффект гречки на огороде: как улучшить почву
Почему важно включать изюм в рацион: советы диетолога
Продлить жизнь собаки помогут эти важные правила
Как яркое пятно обманывает автопилот беспилотника
Розовый песок, синяя вода и полный релакс: что предлагает Бару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.