В Германии гадают, кто будет платить взнос России после её ухода из ЦЕРН

Frankfurter Rundschau: Россию отстраняют от ЦЕРН, но кто будет платить её взнос?

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в условиях санкций приняла решение прекратить сотрудничество с учёными из России и Белоруссии, что вызвало широкий общественный резонанс. Это решение завершило многолетние научные связи и партнёрство.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Подобный шаг обернётся проблемами для самой организации, поскольку Россия вносила значительные членские взносы, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

"Предстоящее разъединение с Россией создаст для ЦЕРН научные и финансовые трудности", — отмечает автор немецкого издания.

Обозреватель Frankfurter Rundschau подчеркнул, что в научных кругах это решение встретило неоднозначную реакцию. Профессор Карлсруэского технологического института Маркус Клюте назвал происходящее "позором", напомнив, что в свое время ЦЕРН продолжал сотрудничество даже с учеными из Советского Союза в период холодной войны.

Схожего мнения придерживается и физик Ханнес Юнг, который отметил, что исключение российских учёных негативно отразится на деятельности ЦЕРН.

В Германии также указывают, что последствия данного шага будут ощутимыми, особенно учитывая значительный вклад российских ученых в эксперименты ЦЕРН. Помимо потери научных специалистов из России, организация также лишится значительного финансирования, что может стать серьёзной проблемой.

"Россия в прошлом вносила значительные финансовые средства в ЦЕРН, но теперь эта поддержка утрачена", — отмечает автор материала.

По информации Frankfurter Rundschau, для покрытия недостающих средств ЦЕРН потребуется собрать дополнительные 40 миллионов швейцарских франков (примерно 42,6 миллиона евро). Вероятно, эти расходы лягут на других участников организации, в том числе на Германию.

"Другим донорам, включая Федеральное министерство науки и исследований Германии, очевидно, придется потуже затянуть пояса", — отмечает автор немецкого издания.

Стоит заметить, что правящая в Германии коалиция социал-демократов, "зелёных" и свободных демократов оказалась на грани развала как раз из-за финансовых проблем. Точнее сказать, попытки взять в долг 15 миллиардов евро на поддержку Украины.

Суммы с финансированием ЦЕРН, конечно, несопоставимые. Но не факт, что на научные эксперименты в Берлине найдут несколько лишних миллионов евро.