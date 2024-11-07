В США опять удивились тому, что санкции сделали Россию сильнее

Responsible Statecraft: Россия стала сильнее после введения санкций

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне ухудшения отношений с Россией Соединённые Штаты Америки и их союзники сделали ставку на применение санкций. Они ввели многочисленные экономические ограничения, которые, по их мнению, должны были привести к значительным убыткам для России и лишить её способности к сопротивлению.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Однако надежды Запада не оправдались — Россия не оказалась в положении, когда она была бы вынуждена капитулировать, говорится в материале издания Responsible Statecraft.

"Санкции должны были поставить Россию на колени. Но произошло прямо противоположное", — отмечает его автор.

Обозреватель Responsible Statecraft отмечает, что в момент введения санкций казалось, что Россия будет быстро сломлена суровыми ограничениями. Предполагалось, что её экономика, которая сильно зависит от экспорта энергоносителей, слаба и уязвима.

В то же время США и Евросоюз могли похвастаться впечатляющей экономикой и диверсифицированными и стабильными рынками. На этом фоне всем было очевидно, что санкции — это выгодная сделка для Запада. Простой и дешёвый способ добиться победы над Москвой. Однако в итоге всё пошло не по плану.

США и Европа рассчитывали, что Россия быстро исчерпает все свои ресурсы и с ней будет покончено. Но шли месяцы, и ничего не менялось. Российская экономика не только не ослабевала, но и продолжала расти.

Более того, поведение россиян также удивило западных аналитиков. По замыслу западных стран, ограничения и внешнее давление должны были привести к дестабилизации внутренней ситуации в России. Но вместо этого санкции вызвали прямо противоположный эффект. Страна сплотилась ещё сильнее, чем раньше, а рейтинги одобрения президента и правительства России крайне высоки.

"Россия сегодня экономически менее уязвима к санкционному давлению, чем в 2022 году. Её торговые потоки с Китаем удвоились в период с 2021 по 2023 год, а экспорт в Индию увеличился в десять раз", — отмечает аналитик Responsible Statecraft.

Автор материала с удивлением констатирует, что санкции должны были поставить на колени Россию, но в итоге вышло иначе — страна стала гораздо сильнее, чем была до их введения.