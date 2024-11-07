Трамп, вероятно, снимет санкции с Мосбиржи, так как это вредит американскому бизнесу и доллару

После победы Дональда Трампа оживился фондовый рынок в России. Финансовые трейдеры надеются, что санкции с Мосбиржи скоро будут сняты. Это вполне возможный шаг администрации Трампа.

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Западные банки надеются на снятие санкций с Мосбиржы

Financial Times пишет в статье "Сделаем Московскую торговую биржу снова великой", что после победы на президентских выборах Дональда Трампа трейдеры в западных банках задаются вопросом, "можно ли сейчас открыто (через офшоры и так торгуют) торговать рублём". 6 ноября рубль значительно укрепился, на максимуме рост индекса Мосбиржи доходил до 3,66% к закрытию предыдущего торгового дня — до 2712,29 пункта.

В июне Московская биржа, а также Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий попали под санкции США, торги долларом остановились, а курсы доллара и евро теперь устанавливаются на основании внебиржевых сделок. Временные смягчения закончились в октябре.

В результате усилилась волатильность рубля, что очень невыгодно импортёрам и экспортёрам, также рублёвую выручку теперь нельзя конвертировать в РФ в доллары и наоборот. Что касается российских активов, то они недооценены, и при благоприятном сценарии, купив сейчас, например, акции "Газпрома", на них можно было бы отлично заработать.

Отметим, что, несмотря на растущие проблемы с платежами, объёмы торговли между Россией и её партнерами в значительной степени не пострадали. По данным Центрального банка России (ЦБ РФ), стоимость импорта за первые восемь месяцев 2024 года снизилась всего примерно на 8% в годовом исчислении, в то время как экспорт продемонстрировал небольшое снижение чуть более чем на 1%.

Одним из ключевых методов ухода от санкций является использование третьих стран для регистрации дочерних компаний, а также посредников для упрощения платежей. Россия также обратилась к платформам, которые связывают импортёров с экспортёрами, имеющими юани в Китае, в крайних случаях оплата производится наличными, криптовалютами и даже бартерными соглашениями.

Трамп видит порочность недействующих санкций

В сентябре, когда Трампа спросили о санкциях против таких стран, как Россия, он сказал, что хочет применять санкции "как можно реже".

Трамп, действительно, ввёл многие санкции против РФ, но выполнял их спустя рукава. Например, его администрация в 2018 году отказалась распространять санкции на новые субъекты в РФ, в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" за вмешательство в выборы 2016 года.

Санкции для Трампа в условиях борьбы с глубинным государством были скорее формальностью, чем реальной попыткой оказать давление на Россию.

Тем не менее он недавно пригрозил санкциями тем компаниям, которые уходят из долларовой системы платежей. Это означает, что он понимает угрозу действий БРИКС по созданию собственной платёжной системы и даже резервной валюты. Режим санкций — это крупная стратегическая ошибка США, так как он ускорил развитие крупных незападных организаций, таких как БРИКС+ и G20, что только ослабит влияние доллара в мире.

Какие антироссийские санкции может отменить Трамп

Для Трампа нет табу в виде неприкосновенности границ Украины, а вот отрицательный торговый баланс с ЕС и Китаем его беспокоит. Американский президент понимает, что перед лицом беспрецедентного режима санкций экономика России оказалась устойчивой. Российская экономика не только не рухнула, но и по экономическому росту превзошла многие страны, которые ввели санкции.

Нынешний Трамп отличается уверенностью и поддержкой конгресса — полностью республиканского, и он сделает условия для американских торговли и бизнеса более лёгкими.

Поэтому санкции, препятствующие этому, могут быть смягчены. Конечно, не сразу, РФ предстоит отстаивание своей позиции по созданию глобальной системы безопасности, необходимы успехи в СВО.

Без глобальных договорённостей Трамп может, например, отменить установленный G7 ценовой предел в $60 за баррель на российскую сырую нефть, так как он создал сеть посредников, которые обходят финансовые услуги американских страховых и обслуживающих компаний, они недополучают миллиардные суммы денег. Теряет деньги и американский бизнес в РФ, не имея возможности инвестировать в своё производство. Это около 200 компаний, среди них Mars, PepsiCo и другие. Поэтому санкции с Мосбиржи могут быть сняты тоже.

Подрыв доверия к доллару может оказаться чрезвычайно дорогостоящей ошибкой для США. Доля доллара в резервных валютах уже упала ниже 50% за последние два года.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром. В состав холдинга входит центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», сокращённо — НРД), а также крупнейший клиринговый центр — Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный клиринговый центр», кратко АО «НКО „НКЦ“»).



Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах, активно происходящий в XXI веке. Дедолларизация обратна процессу долларизации, происходившему в течение XX века (до доллара основной мировой резервной валютой был фунт стерлингов, смена лидерства заняла около 50 лет — с Первой мировой войны до второй половины 1960-х годов).





До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США. Второй президент в истории США после Гровера Кливленда, кому удалось одержать победу на двух выборах с перерывом между ними, и первый кому удалось это сделать будучи кандидатом от Республиканской партии.



