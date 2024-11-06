В Кремле подтвердили, что Россия не стремится к победе над долларом

Песков: Россия не пытается победить доллар

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится победить доллар. Он подчеркнул, что это не нужно делать, поскольку доллар — валюта одной из крупнейших мировых экономик.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

"Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар — это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", — сказал Песков.

Однако пресс-секретарь российского лидера отметил, что США не осознали последствий, когда начали использовать доллар как инструмент политического давления.

На днях издание Cryptoglobe сообщило, что доллар США вновь укрепил своё положение в мировой финансовой системе, заняв 49 процентов международных платежей — это 12-летний максимум после роста на девять лет за последние два года.

Согласно данным экономического издания Kobeissi Letter, опубликованным в социальной сети X, евро, который когда-то был сильным конкурентом доллара США, переживает резкое падение. Доля евро в глобальных платежах резко снизилась с 39 процентов до минимального за десятилетие уровня в 21 процент. Это означает, что доллар США остаётся доминирующей мировой валютой.

По данным издания, использование китайского юаня увеличилось с примерно 2% в прошлом году и теперь составляет около пяти процентов.

Стоит отметить, что существуют платёжные системы за пределами SWIFT, включая SEPA — систему платежей, используемую для транзакций в Европе. Однако SWIFT остаётся основной глобальной системой переводов, которой пользуются более 200 стран.

Конечно, на данный момент американский доллар по-прежнему остаётся одной из основных валют в мировой торговле. Преимущество, которое копилось десятилетиями, играет свою роль.

Однако очевидно и то, что всё больше государств ищут способы альтернативных расчётов. Пусть и не для того, чтобы заменить доллар, но и иметь запасные варианты, если Вашингтону что-то разонравится в политике того или иного государства.

В этой связи стоит напомнить, сколько было публикаций перед прошедшим недавно в Казани саммитом БРИКС насчёт того, что страны объединения работают над альтернативной платёжной системой.

При этом отмечается, что это не замена доллару, а именно альтернатива, чтобы у участников международной торговли была возможность выбора той или иной платёжной системы.