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Олег Артюков

Новости о победе Трампа обвалили акции немецких автогигантов

Теперь ещё и Трамп: новости о его победе обвалили акции немецких автогигантов
Экономика

Акции немецких автомобильных компаний резко упали в цене на торгах 6 ноября из-за опасений, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом США могут повысить пошлины на импортные автомобили, сообщает агентство Bloomberg.

Теперь ещё и Трамп: новости о его победе обвалили акции немецких автогигантов
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

К середине дня акции BMW на Франкфуртской бирже упали почти на семь процентов. Бумаги производителя спортивных автомобилей Porsche достигли минимума с начала торгов акциями на бирже более двух лет назад.

По состоянию на 15:40 по московскому времени акции BMW теряли 5,7 процента, бумаги Porsche — 4,1 процента, акции Mercedes-Benz Group — 5,4 процента, а акции Volkswagen AG — 3,5 процента.

5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. По предварительным данным, он набрал 277 голосов, а его соперница, действующий вице-президент Камала Харрис — 226.

Ранее, в случае своей победы на выборах, Дональд Трамп обещал ввести новые пошлины в размере 10-20 процентов на весь импорт. Он планирует ввести пошлины на импортные автомобили, поставляемые в США, чтобы защитить внутренние рабочие места.

Дополнительные пошлины могут навредить немецким автопроизводителям, которые отправляют больше автомобилей в США, чем в любую другую страну. Этот рынок становится для них всё более прибыльным из-за устойчивого спроса на большие внедорожники и более медленного перехода на электромобили, чем в Европе. Это позволяет им продавать больше более прибыльных моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Немецкие автопроизводители управляют несколькими заводами в США, где производят автомобили как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Любые ответные меры со стороны Европы могут усугубить последствия торгового конфликта.

Конфликт с США создаст ещё одну проблему для немецких компаний, которые и так сталкиваются с жёсткой ценовой конкуренцией в Китае и сдержанным спросом на автомобили в Европе.

Например, компания BMW сообщила о падении прибыли в третьем квартале на 61 процент из-за сокращения продаж в Китае.

Юрген Молнар, инвестиционный стратег брокерской компании RoboMarkets, заявил, что хотя BMW в основном винит в падении своей квартальной прибыли слабость экономики Китая, "карательные пошлины", которыми угрожает Трамп, вероятно, станут ещё одним негативным фактором.

"Трамп проводит явно протекционистскую политику, которая опирается на более высокие импортные пошлины и большие ограничения международной торговли", — заявил президент немецкого института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы автомобиль
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