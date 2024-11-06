В Китае считают, что в экономике Россия похожа на ловкого волшебника

Baijiahao: экономика России показывает настоящие чудеса

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние несколько лет Российская Федерация сталкивается с санкциями, которые должны были нанести серьёзный ущерб её экономике. Однако по мнению китайских журналистов, ситуация выглядит иначе.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Недавно Международный валютный фонд опубликовал отчёт о состоянии мировой экономики, который вызвал большой резонанс. Из отчёта следует, что Россия смогла достичь невероятных результатов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

"Это настоящее чудо. Российская экономика смогла преодолеть все трудности и стать четвёртой в мире, опередив даже Японию", — отмечает автор материала.

По оценкам экспертов, экономика России выросла на 3,4 процента в текущем году и по показателю паритета покупательской способности обогнала Японию. Такие результаты для страны, находящейся под сильным давлением, оказались неожиданными.

Западные эксперты ранее предсказывали, что санкции начнут работать, но этого не произошло. Напротив, российская экономика продолжает расти.

Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что экономика страны должна вырасти на 3,9 процентов в 2024 году. Это хорошая новость для россиян и плохая для тех, кто вводил санкции.

"Россия похожа на ловкого волшебника, который всегда находит альтернативные рынки для обеспечения стабильности экспорта энергоносителей", — отмечает автор материала.

В Китае обратили внимание на то, что в случае с Россией фраза "там, где есть воля, есть и возможность" приобретает особый смысл. Россия преодолевает все трудности и идёт к своей цели, несмотря на давление. Такая сила духа заслуживает уважения и восхищения.

Запад недооценил Россию, и теперь может столкнуться с последствиями своей ошибки, считает автор Baijiahao.

Стоит отметить, что западные аналитики также неоднократно отмечали, что ограничительные меры против российской экономики если и работают, то вовсе не так, как задумывалось.

Что же касается комментариев официальных лиц, то они зачастую сводятся к тому, что санкции, дескать, имеют накопительный эффект. А потому надо просто подождать.