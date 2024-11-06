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Олег Артюков

Поляки встревожены, огурцы из России замечены на берегах Вислы

В Польше бьют тревогу: огурцы из России уже на берегах Вислы 
2:31
Экономика

Недавно польские власти задержали крупную партию сельскохозяйственной продукции, которая прибыла из России. Речь идёт о 18 тоннах огурцов, на которых не было необходимых маркировок.

В Польше бьют тревогу: огурцы из России уже на берегах Вислы 
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

И это событие стало неожиданностью для многих жителей Польши, говорится в материале издания Money.pl.

"Огурцы из России доходят до Вислы, и это не нравится польским фермерам", — отмечает его автор.

По его мнению, история с задержанием партии российских огурцов вызвала резонанс в Польше. Многие были удивлены тем, что Россия продолжает импортировать свою сельскохозяйственную продукцию в Европейский союз, причём в больших объёмах.

Обозреватель Money.pl подчеркнул, что Россия по-прежнему может свободно ввозить огурцы и другие продукты сельского хозяйства в ЕС, поскольку они не подпадают под санкции.

Более того, российское правительство инвестировало значительные средства в модернизацию сельского хозяйства, и в результате страна начала производить больше овощей, чем раньше. Эти продукты отличаются высоким качеством и низкой ценой по сравнению с европейскими.

Такая ситуация вызывает недовольство многих людей в Польше, поскольку из-за российских поставок польские фермеры несут значительные убытки.

"На рынке также можно найти лук и морковь. Общий импорт из России достигает десятков тысяч тонн", — сообщил автор польского издания.

Из-за поставок дешёвой российской продукции цены на овощи в Польше значительно снизились. Это не устраивает местных производителей, поскольку себестоимость их продукции выше, чем в России. Причиной этого является высокая стоимость электроэнергии в ЕС.

Стоит заметить, что в польской прессе уже неоднократно обращали внимание на значительное увеличение поставок сельскохозяйственной продукции из России. Местные фермеры недовольны, но это совершенно не мешает покупать им российские удобрения. Которые гораздо дешевле нежели те, что производятся в Евросоюзе. А по качеству ничем не уступают.

И не только польские фермеры. В соседней Германии пресса неоднократно укоряла местных сельхозпроизводителей за то, что они предпочитают российские и белорусские удобрения, потому что они обходятся им гораздо дешевле.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы польша евросоюз
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