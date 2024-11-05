Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу

5:53 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Банки

Россия и страны БРИКС секретно работают над своей "мягкой силой", чтобы не вызывать западные санкции и не давать повод спекулировать на разногласиях в группе.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

В БРИКС приходится работать, не привлекая внимания

Спецпредставителя президента по экономическому взаимодействию с БРИКС, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил на Международном симпозиуме "Создавая будущее", что в рамках БРИКС, "какие-то вещи лучше делать тихо, не привлекая внимания".

"Позиция России и других стран БРИКС является проактивной. Какие-то вещи лучше делать тихо, не привлекая внимания. Российская экономика вышла из-под давления последних нескольких лет, так как начиная с 2014 года было создано очень много институтов, которые позволили на них опереться. И в 2022 году с нашей стороны была не просто реакция на негативное давление стран Запада, а проактивные действия, которые позволили не только минимизировать негативные последствия, но и получить значительные позитивные выгоды", — сказал Максим Орешкин.

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Борис Мартынов считает, что дипломатические усилия часто осуществляются скрытно. По его словам, в БРИКС не существует единообразного мнения, навязанного сверху из единого центра, поэтому надо предварительно согласовать, достичь компромисса, а "не вываливать эти противоречия сразу на суд общественного мнения".

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор кафедры востоковедения доктор исторических наук Сергей Лунев предположил, что Россия гораздо более инициативна, чем другие страны БРИКС, и он согласен, что "дипломатические вещи делаются не открыто, поскольку руководство России очень сильно рассчитывает на БРИКС".

"Тихие" действия, по его мнению, предпринимаются в экономической сфере.

"Страны БРИКС недовольны монополистическим положением Запада в экономической системе и ощущают себя в достаточной степени дискриминированными. И в этом плане, очевидно, Россия пытается сплотить страны, выступая за интересы стран не-Запада", — сказал эксперт Pravda.Ru.

БРИКС осторожен в разработке двух орудий "мягкой силы"

Амбиции БРИКС — бросить вызов западной гегемонии — едва ли являются секретом, поскольку три из членов группы: Россия, Китай и недавно присоединившийся Иран, — находятся на разных уровнях конфликта с Западом. Даже у Индии уже обостряются проблемы с Канадой и США из-за сепаратизма сикхов, которые в Канаде и других странах призывают к созданию независимого государства Халистан на территории Индии.

Но как идёт эта работа, конечно, не стоит доносить до оппонентов.

Чего США больше всего опасаются в БРИКС, так это возможного шага России по превращению блока в антидолларовую инициативу. Пока на саммите в Казани не было объявлено о создании резервной валюты БРИКС, но именно над ней, судя по высказываниям Максима Орешкина, идёт секретная работа.

"БРИКС будет осторожен и действовать постепенно, двигаться медленно. Время ещё не пришло", — сказал по этому вопросу президент РФ Владимир Путин.

Если же говорить об институтах, то это, вероятно, новая система, альтернативная SWIFT, для международных платежей, которая будет защищена от западных санкций. Уже, вероятно, создана сеть коммерческих банков, связанных друг с другом через центральные банки БРИКС, которая будет работать (уже тестируется) на технологии блокчейна для хранения и передачи цифровых токенов, обеспеченных национальными валютами. Это, в свою очередь, позволит легко и безопасно обменивать эти валюты, минуя необходимость в долларовых транзакциях.

Проделанная работа вдохновляет

Существующая глобальная финансовая архитектура непрозрачна и является дискриминационной для незападных стран, её необходимо реформировать, но, конечно, Запад будет этому противодействовать.

Тем не менее работа уже видна. В 2014 году страны — члены БРИКС создали Новый банк развития (НБР) с первоначальным капиталом в размере 50 млрд долларов. НБР служит альтернативой Всемирному банку и Международному валютному фонду, предоставляя финансирование для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития. Кроме того, страны БРИКС создали Соглашение об условных резервах (CRA) — механизм ликвидности, призванный поддержать страны-члены, сталкивающиеся с платёжными трудностями.

Для поддержки инфраструктурных проектов в глобальном масштабе появился Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Если новая резервная валюта появится (а она появится), то страны БРИКС на этой базе создадут новую глобальную модель управления, которая будет консолидированной и конструктивной, а не однополярной. Прогнозируется, что к 2030 году страны БРИКС, с их предлагаемым расширением, смогут вносить более 50% мирового ВВП, что ещё больше укрепит их значимость на мировой арене.

Группа БРИКС проявила себя как ключевой игрок мировой экономики, сумев показать свою "мягкую силу". Посредством своей стратегии роста и эволюции блок обещает вывести многие страны из западного неоколониализма, что больше всего привлекает развивающиеся экономики.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. На саммите БРИКС в России в 2024 году была предложена новая категория государств, имеющих отношение к БРИКС — 13 государств (Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан) получили статус «стран — партнёров БРИКС».





Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain — цепь из блоков) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию.





Токен (token с англ. — «знак, символ; опознавательный знак; жетон») — термин, в русском языке имеющий несколько узких значений: Токен (блокчейн) — единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе.

