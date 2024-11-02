Энергоресурсы России и рынок Китая в Германии объявили "наркотиком"

В Германии назвали "наркотиком" энергоресурсы России и рынок Китая

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зависимость от дешёвых энергоресурсов из России и крупного рынка Китая стала для Германии "наркотиком", заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Nikkei Asia.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

"Германия слишком сильно полагалась на дешёвый газ из России и на постоянно развивающийся рынок Китая. Внезапно мы осознали, что на самом деле мы находились в состоянии зависимости, как от наркотика", — сказал он.

Хабек добавил, что сейчас Германия расплачивается за свою чрезмерную зависимость снижением конкурентоспособности. В связи с этим Берлин намерен увеличить инвестиции, чтобы уменьшить эту зависимость.

Ранее Хабек сообщил, что Германия успешно преодолела нехватку российского газа. При этом, правда, предприятия, которым требуется энергосырье в больших количествах и, желательно, по небольшим ценам, постоянно говорят о возрастающих проблемах. Не выдерживают конкуренции с компаниями из стран, где такие ресурсы имеются.

Ещё в августе Хабек выразил обеспокоенность по поводу неудовлетворительного экономического развития страны. Тогда он говорил о необходимости увеличения частных и государственных инвестиций в Германии.

Напомним, что ранее стало известно о планах автоконцерна Volkswagen закрыть три завода в Германии с целью сокращения расходов. Это может привести к потере десятков тысяч рабочих мест, как сообщила член совета директоров Даниэла Ковалло. Кроме того, компания может сократить зарплаты на основных предприятиях Volkswagen на десять процентов.

Bloomberg сообщает, что на заводах автоконцерна возможны предупредительные забастовки, которые могут начаться уже с 1 декабря.

Генеральный директор автопроизводителя Оливер Блюм отмечал высокие издержки бренда Volkswagen на фоне снижения спроса в Европе и усиления конкуренции со стороны китайской BYD Co. В Volkswagen AG входят такие известные марки автомобилей, как Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Bentley и Ducati.

Напомним, именно германские автоконцерны выступали резко против повышения Евросоюзом пошлин на китайские электрокары. Дело в том, что Китай является основным рынком сбыта для премиальных автомобилей, которые в основном производят как раз на предприятиях, принадлежащих германским автоконцернам.