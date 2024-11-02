Золото стало куда более надёжным активом, чем доллар

The Daily Reckoning: золото стало куда более надёжным активом, чем доллар

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

С древних времён золото использовалось в качестве платёжного средства. Так продолжалось до 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил о том, что доллар больше не привязан к золоту. С этого момента началась эпоха необеспеченных бумажных денег.

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В последнее время золото вновь становится актуальным, говорится в материале издания The Daily Reckoning. По словам финансового аналитики Джеймса Рикардса, центральные банки и министерства финансов держат в резервах более 37 000 метрических тонн золота.

Золото по-прежнему лежит в основе мировых денежных систем, но правительства не хотят этого признавать, потому что это может привести к нехватке золота по отношению к банкнотам.

Джеймс Рикардс отметил впечатляющий рост цен на золото. В июне 2019 года стоимость тройской унции золота составляла 1375 долларов, а сейчас она достигла 2754 долларов. Это означает, что за пять лет цена на золото удвоилась. Инвесторы и страны, которые закупили золото несколько лет назад, получили хорошую прибыль.

Стоит заметить, что по мнению многих экспертов, цена золота в обозримом будущем вполне может превысить и три тысяч долларов за тройскую унцию.

По мнению Джеймса Рикардса, рост цен на золото связан с действиями центральных банков. Они скупают золото, когда его цена низкая, тем самым поднимая её. Особенно активно это делает Россия.

Запасы золота в России выросли с 600 тонн в 2008 году до 2335 тонн на сегодняшний день, что на 1735 тонн или почти на 200 процентов больше, чем в 2008 году.

Аналогичную стратегию использует и Китай. Это привело к значительному росту стоимости золота и потенциальной прибыли России и Китая от инвестиций в него.

К 2024 году золотая лихорадка достигла таких масштабов, что теперь золото покупают не только Россия и Китай. Свои деньги в этот металл инвестируют Индия, Турция, Чехия и многие другие страны.

Зачем они это делают? Золото — это более надёжный актив, чем доллар, и многие страны стремятся снизить свою зависимость от США и их валюты.

По мнению американского эксперта, рост цен на золото продолжится. В частности, страны БРИКС будут активно использовать золото в международных торговых сделках.