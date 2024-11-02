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Любовь Степушова

Путин и Алиев, возможно, договорились в отношении поставок трубопроводного газа в Европу

Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС
Экономика » Сырье » Газ

Когда ЕС отказался в качестве санкций от закупок российского трубопроводного газа, он сделал ставку на альтернативные поставки из Азербайджана. Но Баку, вероятно, изменил позицию, договорившись с Москвой.

Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС
Фото: Kremlin.Ru by http://www.kremlin.ru/events/president/news/52188/photos/44741 is licensed under https://commons.wikimedia.org/

Азербайджан не подписал соглашение о поставках газа в ЕС через Украину

Bloomberg сообщил, что компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12-14 млрд кубов в год из Азербайджана.

При этом доставлять газ в Европу планируется как и раньше — по трубе через Украину, через Суджу. Контракт должен включать своп-соглашение (поставки по схеме замещения) между Баку и Москвой. То есть это будет российский газ, но проданный Азербайджану и ставший азербайджанским. Такие лицемерные и дорогие для ЕС схемы давно действуют по нефти. ЕС нужен этот маршрут, так как мощности по трубам напрямую из Азербайджана через Турцию в Европу ограничены.

Однако агентство Reuters опровергло данные Bloomberg со ссылкой на словацкую госкомпанию SPP, которая сообщила, что европейские компании далеки от заключения сделки с Баку.

"Мы регулярно обсуждаем эту тему с нашими партнёрами, но информация о предстоящем заключении контракта на поставку газа с участием SPP не соответствует действительности", — отметили в SPP.

Два источника в азербайджанской энергетической компании SOCAR также подвергли сомнению информацию о том, что договорённости близки.

Позиция Азербайджана изменилась

Президент Ильхам Алиев постоянно критикуется на Западе за нарушение прав человека. Европейский парламент принял соответствующую резолюцию и призвал ЕС прекратить "газовую зависимость" от Баку. Европарламент также призвал Еврокомиссию приостановить действие меморандума 2022 года о взаимопонимании и стратегическом партнёрстве в области энергетики между ЕС и Азербайджаном.

Со своей стороны, Human Rights Watch призвала страны, участвующие в климатической конференции в Баку, "громко заявить" об "ухудшающихся условиях для гражданского общества".

В Баку также не могут понять, почему немецкие экологи из Climate Action Tracker (CAT), которых спонсирует федеральное правительство Германии, недовольны тем, что Азербайджан "снижает цели по климату" и расширяет добычу газа.

Так вам нужен газ или "зелёный переход"?

Алиев находится на взлёте политической карьеры, выиграв войну у Армении. Он осознаёт, что Запад сильно нуждается в Азербайджане в свете санкционной войны с РФ. Азербайджан также является ключевым партнёром Израиля, импортируя израильское оружие и продавая ему нефть. Госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно звонил в Баку, чтобы поддержать эти "инициативы".

Путин договорился с Алиевым, как договорился с Си

Алиев также имеет отличные отношения с коллегой Владимиром Путиным. Товарооборот между двумя странами вырос на 20% в прошлом году и достиг 5 млрд долларов. Россия за последние годы осуществила около 10 млрд долларов инвестиций в Азербайджан. Азербайджан подал заявку в БРИКС и поддержал "Грузинскую мечту" — первым после выигранных парламентских выборов, когда на Западе ещё молчали. Баку — явный региональный лидер на Южном Кавказе и шире, учитывая хорошие отношения с Турцией.

Алиев также чувствует изменение ситуации в прокси-войне с Западом в сторону РФ, и пришла пора отблагодарить Москву за позицию невмешательства в конфликте по Нагорному Карабаху.

Москва, вероятно, считает, что схема поставок азербайджанского газа через ГТС Украины идеальна для Киева и США, она позволяет вытеснить "Газпром" из ЕС и обеспечит Украину деньгами. А своп-поставки — лишь малая часть объёмов и не делают погоду для "Газпрома".

Если Путин и Алиев договорились, как договорились Путин и Си Цзиньпин о негласной поддержке друг друга, то антироссийские санкции на энергоносители скоро Европа будет отменять — слишком высоки риски с перерастанием протестов внутри ЕС из-за дороговизны жизни в бунты. Также не исключён запуск "Северных потоков".

Уточнения

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших ГТС в мире. ГТС состоит из магистральных газопроводов (протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении), распределительных сетей, газохранилищ, компрессорных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5405 МВт). Украинские газопроводы соединены с магистральными сетями всех сопредельных государств: России, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии.

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev [ilham hejˈdæɾ oɣˈɫu æˈlijef]; в русской традиции также Ильха́м Гейда́рович Али́ев; род. 24 декабря 1961, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева (1993—2003). Пять раз побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008, 2013, 2018 и 2024 году).
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газ газпром евросоюз азербайджан ильхам алиев владимир путин
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