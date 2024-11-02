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Олег Артюков

CounterPunch: Европа воспринимала как должное, что Россия защищает её от давления США

Россия защищала Европу от экономического давления США. Теперь это в прошлом
3:07
Экономика

Прошло более двух лет с момента диверсии на газопроводе "Северный поток — 2", и с тех пор неоднократно высказывались предположения о причастности США к этому инциденту, говорится в материале издания CounterPunch.

Россия защищала Европу от экономического давления США. Теперь это в прошлом
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

По мнению его автора, пора подвести итоги и оценить, чего добилась американская администрация своими действиями в отношении России.

В материале подчёркивается, что попытка США навредить России путём атаки на "Северный поток" не увенчалась успехом.

Недавно были представлены новые доказательства связи правительства США с инцидентами на российском газопроводе. Выяснилось, что американские военные корабли с отключёнными транспондерами находились вблизи места происшествия за несколько дней до диверсии. Они действовали в исключительной экономической зоне Дании. Капитан небольшого датского порта узнал об этом, но чиновники заставили его молчать. Только недавно он смог высказаться перед датскими журналистами.

Итак, чего же добились организаторы диверсии? По мнению автора материала, они не смогли навредить России. Российские компании перенаправили поставки энергоресурсов на Восток и продолжают получать от этого выгоду. Российская экономика сейчас занимает четвёртое место в мире по паритету покупательной способности, опередив в этом рейтинге Японию.

Кому же тогда навредила диверсия на "Северном потоке — 2"? Похоже, что Германии. Фактически на наших глазах происходит деиндустриализация главного экономического центра Европы.

"Германия сообщила о 10702 случаях корпоративного банкротства в первом квартале 2024 года. Если бы Берлин разрешил использовать единственный оставшийся и функционирующий трубопровод "Северный поток — 1", то дешёвый российский газ предотвратил бы банкротство многих предприятий", - отмечает автор материала.

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел навредить России, отказавшись от её дешёвого газа, но в итоге навредил своей стране. Дело дошло до того, что Volkswagen, лидер немецкой автомобильной промышленности, рассматривает возможность закрытия нескольких заводов и сокращения до 30000 рабочих мест. 

В других странах Европейского союза ситуация не лучше. Во Франции ожидается около 57000–62000 корпоративных банкротств в 2024 году. Аналогичные процессы происходят в Италии и Испании. В Великобритании также обанкротились тысячи компаний.

Автор материала отмечает, что Европа сильно зависела от дешёвой российской энергии. По правде говоря, Москва субсидировала европейскую промышленность и защищала её от американского экономического давления. Очевидно европейцы в своём высокомерии просто воспринимали это как должное, говорится в материале.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа
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