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Любовь Степушова

Китай неожиданно для США ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов. Пострадала Украина

Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
3:34
Экономика » Производство » ВПК

Контратака Китая в ответ на поставки оружия Тайваню была совершенно неожиданной для США. Когда компания по производству БПЛА Skydio попала под китайские санкции, альтернативного поставщика комплектующих не оказалось.

Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Китай санкциями вывел из производства новейшие модели американских дронов

Пекин запретил китайским компаниям поставлять основные компоненты для производства дронов Skydio, включая аккумуляторы.

Как пишет генеральный директор Skydio Адам Брай на сайте компании, несколько недель назад Китай объявил санкции против компании "за продажу дронов Тайваню", где сегодня "единственным клиентом" фирмы является Национальное пожарное управление". Намёк на то, что пострадали гуманитарные цели.

В результате санкций не нашлось альтернативных поставщиков аккумуляторов. По словам Брая, новые аккумуляторы для новейшей модели X10 появятся не раньше весны следующего года.

В компании подозревают, что "китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов против наших". А как вы думали? В эту игру можно играть вдвоём, особенно Китаю, который доминирует в мире в производстве беспилотников.

США не могут найти альтернативу китайским дронам

Соединённые Штаты ввели в октябре санкции против двух китайских разработчиков и поставщиков беспилотников "Гарпия" для ВС РФ. По данным американцев, эти БПЛА производятся на заводах в КНР в сотрудничестве с российскими оборонными фирмами, а затем передаются в Россию.

Также конгресс рассматривает законопроект о полном запрете использования китайских дронов фирмы DJI. В последние годы США запрещали их использование по линии Пентагона, но БПЛА линейки DJI остаются незаменимыми в гражданских отраслях (пожаротушения, полиции, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, городского и земельного планирования, а также университетских научных исследований). Китайский производитель БПЛА удерживает долю рынка потребительских дронов в США на уровне более 70%, а её доля на рынке Северной Америки одно время даже достигала 85%.

Дроны DJI незаменимы, так как компания накопила более 5000 патентов и большое количество технологий в этой области и добилась независимости на всех уровнях. Система управления полётом, механизм подвеса, механическая конструкция, система безопасности полёта, детали конструкции фюзеляжа и т. д. разрабатываются и производятся самостоятельно, а недавно локализовано и производство чипов.

Пострадали Пентагон и ВСУ

Руководство Skydio же ничего пока придумать не может, оно обратилось за помощью в администрацию Джо Байдена. Фирма поставляет продукцию армии США и вооружённым силам Украины. Компания направила Киеву более тысячи разведывательных беспилотников, в том числе новейшую модель X10.

Модель X10 успешно прошла испытания радиоэлектронной борьбы в зоне СВО, продемонстрировав "превосходную устойчивость к попыткам глушения". Это достижение привело к тому, что Украина запросила ещё тысячи единиц, но теперь поставки будут отложены.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай
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