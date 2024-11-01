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Олег Артюков

Европа нашла ещё один источник газа. Но есть нюанс

Азербайджан может начать поставки газа в Европу через Россию
2:44
Экономика

Судя по сообщению агентства Bloomberg, начало поставок газа из Азербайджана по трубопроводу через Россию и Украину вполне вероятно.

Азербайджан может начать поставки газа в Европу через Россию
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

Предполагается, что будет использоваться та же трубопроводная сеть, по которой сейчас российский газ поступает через Украину в Европейский союз. 

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на "осведомлённые источники", компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12-14 миллиардов кубометров газа в год из Азербайджана. 

Срок действия контракта по транзиту газа между Россией и Украиной истекает в конце года. Ранее в Киеве и Брюсселе заявляли, что не будут его продлевать.

Поставки фактически заменят те объёмы, которые Европа сейчас получает по транзитному соглашению. Контракт должен включать так называемое соглашение о замещении между Азербайджаном и Россией, поскольку у Азербайджана недостаточно экспортных мощностей для замены существующих поставок.

То есть, насколько можно понять, Россия будет поставлять в Азербайджан те объёмы газа, который он будет экспортировать в Венгрию и Словакию.

Сейчас газ из Азербайджана поставляется в ряд европейских государств, в Болгарию и Грецию, например. Но поставки в страны Центральной и Восточной Европы предполагают его транспортировку в том числе через территорию России.

Впрочем, официальной информации насчёт того, когда и на каких условиях начнутся подобные поставки, по-прежнему нет. Хотя разговоры об этом идут уже несколько месяцев, но скорее на уровне предположений.

Любопытно, что несколько дней назад депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием расторгнуть контракты на поставки газа из Азербайджана в связи с якобы грубыми нарушениями прав человека в этой стране. Причём это не первая подобная резолюция.

Однако ни власти государств ЕС, ни энергокомпании не обращают на них ровным счётом никакого внимания.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что объём экспорта азербайджанского природного газа в 2024 году составит 25 млрд кубометров, из них 13 млрд кубометров будет поставлено в Европу.

Газ в  Азербайджане покупают восемь стран, пять из них - Болгария, Греция, Италия, Венгрия и Румыния - являются членами Евросоюза. Две страны являются кандидатами на вступление в Евросоюз - Грузия и Сербия. Кроме того, азербайджанский газ покупает Турция.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз азербайджан
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