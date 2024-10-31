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Любовь Степушова

Западные юристы удивлены новой схемой исков РФ к Google и другим западным компаниям

Россия сделала неожиданный шаг, наказав Google за удаление аккаунтов в YouTube
Экономика » Правила игры » Бизнес

Западные юристы удивлены: Россия нашла способ бороться с удалением российских аккаунтов из западных соцсетей по политическим мотивам.

Россия сделала неожиданный шаг, наказав Google за удаление аккаунтов в YouTube
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Закон РФ позволяет обращаться в суды нейтральных стран с исками против западных компаний

Речь идёт о видеохостинге YouTube от Google, где блокировки аккаунтов российских СМИ достигли беспрецедентных масштабов. Об этом пишет Bloomberg.

Американская компания, "выполняя санкции", посчитала, что российские СМИ будут решать споры в судах Калифорнии и Англии, но они обратились сначала в российские суды, а затем в арбитражные суды третьих стран — уже с исполнительными листами российского правосудия. Соответствующие законы, определяющие такую практику, были приняты в РФ в 2020 году.

По данным агентства, уже более 30 компаний массмедиа в России инициировали такие иски, и это уже " можно считать прецедентом".

РБК приводит список их 17 СМИ: телеканалы "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", "Технологическая компания Центр" и телеведущая Маргарита Симоньян.

Суд в ЮАР удовлетворил иски российских СМИ против Google

Bloomberg указывает (не называя) на три крупных медиахолдинга, которые уже дошли до арбитражного суда в ЮАР. Они утверждают, что Google ограничил их свободу слова, а санкции незаконны, так как не введены ООН. Арбитраж проводился с учётом того, что российский суд наложил на Google штраф в размере 4,6 млрд рублей. Эта сумма удваивается каждые две недели и уже составляет единицу с 36 нулями.

В итоге, в марте Высокий суд в Южной Африке заморозил товарные знаки и акции Google в РФ.

"Большей ошибки (с удалением аккаунтов, не прочитав российские законы) и быть не могло", — пишет Bloomberg, так как транснациональные компании неожиданно оказались подверженными воздействию российской правовой системы и это, в свою очередь, привело к более масштабным политическим спорам.

Западные юристы удивлены смелостью России, потому что мировая арбитражная система строилась до этого на западной юриспруденции. Но России отступать некуда, и она выигрывает, потому что суды в нейтральных странах не ангажированы, они просто следуют букве закона.

По данным агентства, штраф теперь грозит превзойти рыночную стоимость Alphabet (управляющая компания Google) в триллион долларов. Российское дочернее предприятие Google подало заявление о банкротстве. Серверы остались без обслуживания, в итоге важная пропагандистская машина Запада YouTube настолько замедлила воспроизводство и загрузку контента, что подписчики ушли на российские видеохостинги.

Google ведёт войну против демократических процессов, признают в США

Google подал встречные иски в суды в Калифорнии и Лондоне для поиска правовой защиты своих активов. Представитель компании заявил, что "беспрецедентные штрафы и произвольные правовые рестрикции являются наказанием за соблюдение санкций". Конечно, а заморозка и изъятие прибыли от примерно 280 млрд долларов российских суверенных активов на Западе — "это другое".

"Дела против Google могут положить начало тенденции инициации арбитражных дел в нейтральных странах и повлиять на то, как другие транснациональные корпорации решат, откажутся ли они вообще от сотрудничества с Россией, или примут российские условия ведения бизнеса", — прокомментировала Blomberg Александра Иорданова, юрист из Snellman.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сегодня так прокомментировал ситуацию:

"Лучшее, что может сделать компания, — исправить ситуацию".

Между тем генпрокурор штата Миссури Эндрю Бэйли заявил о расследовании против Google за цензуру. По его словам, соцсеть манипулирует результатами поиска и ограничивает показы выступлений консервативных политиков и блогеров перед выборами президента США. Он обвинил платформу в том, что она "ведёт войну против демократических процессов".

Уточнения

Арбитра́ж (от фр. arbitrage — «разрешение спора при посредничестве») -  арбитражное производство как форму урегулирования споров — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения. Включает внутригосударственные третейские суды (domestic arbitration); международный коммерческий арбитраж (international commercial arbitration); международный инвестиционный арбитраж (international investment arbitration); межгосударственный арбитраж (interstate arbitration).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы суд дмитрий песков
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