Китай предложил автоконцернам страны прекратить инвестиции в ряде стран ЕС

Китай жёстко отреагировал на повышение ЕС пошлин на электрокары

2:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая предложили автоконцернам страны не вкладывать значительные средства в производство на территории европейских государств, которые поддерживают введение дополнительных тарифов на китайские электромобили, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica, CC0

Ранее Европейский союз принял решение о введении дополнительных тарифов в размере до 35,3 процентов на китайские электромобили. Это решение вступает в силу 30 октября. Китай выразил несогласие с этим решением и подал иск во Всемирную торговую организацию.

В Пекине также заявили о намерении продолжить переговоры с Европейским союзом по вопросу введения дополнительных тарифов на импорт электромобилей.

Агентство Reuters сообщает, что Китай продолжает диалог с Европейским союзом по вопросу введения тарифов, но при этом рекомендует своим автомобильным компаниям воздержаться от инвестиций в предприятия тех стран, которые поддержали введение дополнительных тарифов.

Однако по информации агентства, китайская государственная компания SAIC планирует создать производство электромобилей в Европейском союзе и открыть центр запчастей во Франции. Автопроизводители из Китая, такие как Chery и Dongfeng, ведут переговоры с властями Италии о потенциальных инвестициях в страну.

Франция и Италия выражают опасения по поводу угрозы со стороны Китая для европейского автопрома, отмечает Reuters.

Другой китайский автопроизводитель, BYD, строит предприятие в Венгрии, которая проголосовала против введения дополнительных тарифов. BYD рассматривает возможность переноса своей европейской штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию из-за опасений по поводу затрат, сообщает агентство.

Ранее стало известно, что власти Китая ввели повышенные пошлины на поставки европейского бренди. Большая часть его экспортируется в КНР из Франции.

Кроме того, в Китае рассматривают возможность повышения пошлин на мощные автомобили с объёмом двигателя более 2,5 литров. Такие машины в Китай поставляются в основном из Европы, германскими автоконцернами. Представители которых выступали резко против повышения пошлин на китайские электрокары.

У европейских автокомпаний и так непростые времена. Например, Volkswagen собирается закрыть несколько заводов в Германии, под сокращение попадут десятки тысяч рабочих мест. Такого в германской автопромышленности не было уже несколько десятков лет.