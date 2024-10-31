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Олег Артюков

Китай предложил автоконцернам страны прекратить инвестиции в ряде стран ЕС

Китай жёстко отреагировал на повышение ЕС пошлин на электрокары
2:49
Экономика

Власти Китая предложили автоконцернам страны не вкладывать значительные средства в производство на территории европейских государств, которые поддерживают введение дополнительных тарифов на китайские электромобили, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Китай жёстко отреагировал на повышение ЕС пошлин на электрокары
Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica, CC0

Ранее Европейский союз принял решение о введении дополнительных тарифов в размере до 35,3 процентов на китайские электромобили. Это решение вступает в силу 30 октября. Китай выразил несогласие с этим решением и подал иск во Всемирную торговую организацию.

В Пекине также заявили о намерении продолжить переговоры с Европейским союзом по вопросу введения дополнительных тарифов на импорт электромобилей.

Агентство Reuters сообщает, что Китай продолжает диалог с Европейским союзом по вопросу введения тарифов, но при этом рекомендует своим автомобильным компаниям воздержаться от инвестиций в предприятия тех стран, которые поддержали введение дополнительных тарифов.

Однако по информации агентства, китайская государственная компания SAIC планирует создать производство электромобилей в Европейском союзе и открыть центр запчастей во Франции. Автопроизводители из Китая, такие как Chery и Dongfeng, ведут переговоры с властями Италии о потенциальных инвестициях в страну.

Франция и Италия выражают опасения по поводу угрозы со стороны Китая для европейского автопрома, отмечает Reuters.

Другой китайский автопроизводитель, BYD, строит предприятие в Венгрии, которая проголосовала против введения дополнительных тарифов. BYD рассматривает возможность переноса своей европейской штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию из-за опасений по поводу затрат, сообщает агентство.

Ранее стало известно, что власти Китая ввели повышенные пошлины на поставки европейского бренди. Большая часть его экспортируется в КНР из Франции.

Кроме того, в Китае рассматривают возможность повышения пошлин на мощные автомобили с объёмом двигателя более 2,5 литров. Такие машины в Китай поставляются в основном из Европы, германскими автоконцернами. Представители которых выступали резко против повышения пошлин на китайские электрокары.

У европейских автокомпаний и так непростые времена. Например, Volkswagen собирается закрыть несколько заводов в Германии, под сокращение попадут десятки тысяч рабочих мест. Такого в германской автопромышленности не было уже несколько десятков лет.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай германия евросоюз
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