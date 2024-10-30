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Олег Артюков

В Германии рассказали, как Россия водит за нос Запад с "потолком цен" на нефть

Россия обманывала Запада всё время, пока действуют санкции
2:55
Экономика

В декабре 2022 года государства, входящие в Группу семи, установили предельную стоимость российской сырой нефти, которая транспортируется по морю, в размере 60 долларов за баррель.

Россия обманывала Запада всё время, пока действуют санкции
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Таким образом, США и их союзники стремились ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Однако эти меры не достигли желаемого результата — в Москве продолжали обманывать Запад, возмущается немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Путин вводит Запад в заблуждение, когда речь заходит о нефти", — считает автор материала.

На прошлой неделе состоялась встреча министров финансов стран G7, на которой было признано, что Россия успешно обходит санкции, связанные с поставками нефти.

В частности, Москва создала теневой флот, который развозит российские энергоносители по всему миру, и продаёт их по цене выше установленного Западом предела. Таким образом, Путин фактически обманул (вот это да, "обманул"! — прим. ред.) США и их союзников, которые возлагали большие надежды на эти санкции.

"Министры финансов G7 заявили, что примут меры для увеличения расходов России на использование теневого флота для уклонения от санкций", — говорится в материале.

Россия не только продаёт свою нефть в обход санкций, но и делает это даже в Европе. Страны ЕС запретили заходить в свои порты судам с российским топливом, но это не мешает российскому теневому флоту регулярно заходить в порты Европейского союза. По оценкам экспертов, торговля нефтью ежемесячно приносит России не менее 20 миллиардов долларов.

Отметим, вновь эти рассуждения о некоем "теневом флоте", с помощью которого Россия якобы обходит "потолок цен" на нефть. И тезис про то, что русские кого-то там на Западе обманывают, не выдерживает малейшей критики.

Россия никогда не давала поводов усомниться в том, что считает пресловутый "потолок цен" незаконным. И следовательно, не имеет никаких оснований его соблюдать. Более того, президент России запретил продавать нефть и нефтепродукты юридическим и частным лицам, которые поддерживают "потолок цен". Тайны в этом никакой нет, так что кого и когда на Западе "обманывали" — загадка.

Да и возможности западных стран ограничены, если только они не ставят своей целью разбалансировать мировой рынок нефти. А они такой цели не ставят, будем надеяться.

Так что Россия оказывает им большую поддержку, не допуская разбалансировки рынка. Хотя это не мешает западным изданиям деланно возмущаться насчёт обхода санкций и несоблюдения так называемого потолка цен.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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