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Олег Артюков

Новые санкции против нефти из РФ — проблема для Запада

Le Monde: усиление санкций против российской нефти подорвут мировую экономику
3:10
Экономика

Ограничительные меры, введённые западными странами в отношении российской нефти, становятся всё менее эффективными. Попытки же усилить санкции могут привести к серьёзным последствиям для мировой экономики, говорится в материале французского издания Le Monde.

Le Monde: усиление санкций против российской нефти подорвут мировую экономику
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

Евросоюз ввёл уже 14 пакетов санкций против России и установил максимальную стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Хотя некоторые аналитики считают, что в долгосрочной перспективе санкции начнут влиять на доходы России, однако их воздействие становится всё менее заметным.

Издание также подчёркивает, что мировая экономика сегодня сильно зависит от нефти, одним из основных производителей которой является Россия. Любые перебои в поставках, вызванные усилением антироссийских ограничений, могут привести к резкому росту цен. А это, в свою очередь, спровоцирует увеличение стоимости удобрений и сельскохозяйственной продукции. И в конечном итоге приведёт к удорожанию продуктов питания.

"Рост цен на нефть окажет непропорционально сильное воздействие на беднейшие страны, ввергнув их в гуманитарный кризис", — цитирует Le Monde слова американского экономиста Кэтрин Вольфрам. По её мнению, такая ситуация дискредитирует Запад в глазах жителей стран глобального Юга и подтолкнёт их к более тесному сотрудничеству с Россией.

Генеральный директор американской компании ClearView Energy Partners Кевин Бук отметил, что "санкции могли бы сработать в то время, когда большинство компаний, специализирующихся на страховании нефтяного транспорта, находились на Западе". Но сегодня это не так.

США и страны Европейского союза ввели против Москвы десятки пакетов санкций, в том числе против крупнейших компаний, занимающихся добычей нефти и газа. В декабре 2022 года страны Группы семи также установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это означает, что западные компании не могут оказывать услуги по транспортировке и страхованию нефти, стоимость которой превышает этот уровень.

В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Заместитель председателя правительства Александр Новак ранее заявлял, что страны ОПЕК+, в которые входит и Россия, учитывают геополитические риски, которые могут напрямую повлиять на нефтяные рынки. Однако он также отметил, что мировые цены на нефть не будут сильно колебаться из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, на цены влияет ряд факторов, включая баланс спроса и предложения, рост экономики, потребление и повышение ставок центральными банками разных стран.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть
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