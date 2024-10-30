Как девушке попасть на работу в технологическую компанию? Советы эксперта

IT — стремительно развивающаяся сфера, где инновации происходят каждый год. Однако до сих пор существует большой гендерный разрыв в этой области. Женщины занимают только 27% позиций в технологиях и инновациях. А когда дело касается предпринимательства в этой сфере, то здесь статистика выглядит еще печальнее: только 2% венчурных инвестиций приходится на женщин.

Фото: Фото из личного архива Анны Есицугу

О том, как преодолеть эти разрывы и занять свое заслуженное место в IT, рассказывает Анна Есицугу, признанный эксперт по продуктовой стратегии в технологических компаниях. Анна работала в Uber на позиции старшего менеджера по стратегии, и сейчас помогает девушкам попасть в технологические компании, а также предпринимательницам успешно развивать свои стартапы и привлекать инвестиции. Недавно Анна удостоилась получить престижную премию "Women in Innovation”, которая была присуждена одноименной организацией при поддержке компании Ernst & Young.

Карьера в Uber

Анна начинала свою карьеру в России в FMCG компаниях. Сначала она работала в JTI, где занималась планированием активностей в маркетинге и продажах на всю Россию. Затем она продолжила карьеру в The Coca-Cola Company, где она выстраивала стратегию на Европейских рынках и занималась запуском новых продуктов. В 2022 году Анна переехала в США и стала работать в Uber в департаменте стратегии, фокусируясь на направлении доставки продуктов из розничных магазинов.

Анна: "Я давно планировала перейти в IT, так как эта динамически развивающаяся сфера, в которой я бы хотела строить свою дальнейшую карьеру, а также в какой-то момент запустить стартап”.

В Uber Анна занимала лидирующую роль в разработке новых продуктов в quick commerce (быстрая коммерция). Одним из ее главных проектов стал Uber Eats Market — сервис быстрой доставки из продуктовых магазинов, годовой валовый объем продаж которого достигает десятки миллионов долларов. Вторым важным проектом для эксперта стал запуск дарк сторов для бренда косметики для волос Дженифер Энистон "Lolavie”, приуроченный к главному событию в американском футболе — матче "Супер Боул”. Этот опыт позволил Анне глубоко погрузиться в технологическую сферу и получить уникальный опыт, которым она сейчас делится с другими девушками в IT секторе.

Помощь предпринимательницам в сфере технологий

На данный момент, Анна активно работает со стартапами в качестве советника по стратегии, помогает им с развитием продуктов, а также планом выхода на рынок. В сентябре она приняла участие в качестве судьи на премии стартапов The Ventures в Нью-Йорке. Около половины судей были девушки, а половину стартапов-финалистов возглавляли женщины.

Анна: "Для меня было очень важно, чтобы как в судействе, так и в финалистах были девушки-фаундеры. Это позволяет сделать более непредвзятую оценку стартапам”.

Сейчас в рамках некоммерческой организации по поддержке предпринимателей NYPACE, Анна работает с одним fashion стартапом, основанным тремя женщинами. Они не раз отмечали, что им было очень тяжело пробиться в этой сфере и привлечь инвестиции. Это также связано с тем, что доля женщин-инвесторов составляет менее 10%.

Анна: "В программе было представлено несколько участников, но этот стартап меня зацепил именно стойкостью и целеустремленностью основательниц”.

Сообщества для девушек в технологиях и программы менторства

Анна также является активным участником женских профессиональных сообществ, таких как Women in Tech. Это международная организация с представительством в 100 странах. Миссия WIT — преодолеть гендерное неравенство и помочь женщинам реализовать себя в технологиях. Анна является ментором в этой организации, а также была судьей на глобальной премии, финал которой проходил в Вашингтоне во французском посольстве. Самой юной победительнице этой премии было 15 лет, она создала школу, обучающую программированию девочек в Нигерии.

Будучи ментором в НИУ-ВШЭ Анна помогает молодым девушкам попасть в технологические компании. Благодаря работе с ней, некоторые из ее менти получают приглашения на работу.

Анна: "Я глубоко убеждена, что девушки обязаны помогать друг другу в карьере. Для этого необязательно вступать в какую-либо организацию. Достаточно найти у себя на работе девушку, которая готова расти и развиваться и помогать ей на пути, давать ей время высказаться на совещаниях, подсказывать, кто может помочь с той или иной задачей”.

Советы для девушек, которые бы хотели перейти в технологическую сферу

Попасть в технологическую сферу не так просто будучи девушкой, однако заручившись поддержкой от менторов или благодаря нетворкингу — это возможно. Анна поделилась с нами практическими советами, которые она дает специалистам, которые хотят попасть в эту сферу.

Если в вашей компании есть технологические департаменты. Найдите в своей компании ментора или спонсора, которому вы доверяете. Это может быть ваш руководитель, либо коллега с проекта. Поделитесь с ним вашей амбицией и составьте план проектов, которые вам помогут получить релевантный опыт и перейти в новую сферу. Если ваша текущая работа никак не связана с IT технологиями, то есть несколько вариантов: нарабатывать навыки вне работы (брать проекты, пойти на курсы), перейти в технологическую компанию с вашей специальностью, подчеркнув ваши "переносимые” навыки, а также найти друга, которые делает технологический стартап и помогать ему с его задачами. Развивайте свою сеть знакомств в этой сфере. Это проще всего сделать, вступив в релевантные сообщества. В России есть представительство организации Women in Tech, которое постоянно делится полезными материалами и обменивается опытом. Ходите на профессиональные мероприятия, нетворкинги и конференции. На них можно встретить людей, готовых вам помочь и подсказать.