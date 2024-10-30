В ищут причины, почему экономика России растёт вопреки прогнозам

В США пытаются понять, почему экономика России растёт

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

С момента начала полномасштабной военной операции на Украине ряд государств ввели против России большое количество санкций. Однако несмотря на это, экономика страны продолжает демонстрировать рост, говорится в материале CBS News.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File is licensed under Creative Commons

В 2022 году Далип Сингх, заместитель советника по национальной безопасности в вопросах международной экономики в Белом доме, прогнозировал, что санкции поставят российскую экономику на колени. Однако по прогнозам Международного валютного фонда, в текущем году экономика России вырастет на 3,5 процента, что больше, чем в США и европейских странах.

На это Сингх заявил, что "не стоит путать рост с устойчивостью, на первый взгляд, российская экономика может показаться непоколебимой, но на самом деле её фундамент очень хрупок".

Отметим, а что ещё может сказать человек, который был одним из разработчиков санкций, дабы "поставить Россию на колени".

С началом конфликта компании в России быстро адаптировались к новым условиям. После ухода или приостановки деятельности некоторых западных компаний, их место быстро заняли российские аналоги. Так, вместо Starbucks теперь работает Stars Coffee, вместо Zara — Maag, а вместо Coca-Cola — "Добрый кола".

По словам младшего научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне и специалиста по экономике России Ричарда Коннолли, уход от санкций стал в РФ отдельным сектором бизнеса, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"Количество зарегистрированных в стране малых и средних предприятий достигло рекордного уровня", — сказал он.

Запрещённые западные товары продолжают поступать в Россию, и граждане могут приобрести большинство товаров, которые были доступны до начала конфликта.

Хотя санкции запрещают продажу автомобилей, таких как Mercedes и Chrysler, они продолжают поступать в Россию через третьи страны, такие как Грузия, Казахстан и Китай. Цены выросли из-за обходного пути импорта, но богатые россияне готовы платить больше.

"Многие российские малые предприятия заинтересованы в приобретении товаров на зарубежных рынках в странах, которые ввели санкции, привозить их на родину и продавать с большой наценкой", — отметил Коннолли.

По его словам, до конфликта страна инвестировала недостаточно, но после введения санкций экономическая ситуация изменилась. Экономика России демонстрирует рост, которого не было за последние десять лет.

Теперь экспертам наподобие Коннолли отстаётся только размышлять на тему, как долго сохранится в России экономический рост.