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Олег Артюков

В Германии нашли "ловушку" для западных компаний в России

Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
2:30
Экономика

Страны Евросоюза ввели ввели против неё более десятка пакетов санкций. Четырнадцать на данный момент, если быть точными.

Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Предполагалось, что эти торговые ограничения помогут ослабить экономику России. Однако экономическое противостояние с Москвой обернулось для американских и европейских компаний огромными финансовыми потерями. В частности, недавно стало известно о проблемах крупной европейской торговой сети, говорится в материале немецкого издания Merkur.

Его автор отмечает, что многие западные корпорации покинули российский рынок из-за санкций. Однако некоторые компании продолжают работать — либо из-за экономических причин, либо из-за сложностей с продажей своих активов.

Недавно о намерении продать свой российский бизнес заявили представители французского Auchan. На их активы нашёлся покупатель из России, и ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие месяцы. По оценкам экспертов, выход с российского рынка будет сопровождаться большими убытками для французов.

"Кремль всё больше усложняет уход с рынка. Так называемый налог на выход также делает его более дорогим, чем раньше", — отмечает обозреватель Merkur.

Как будто это что-то плохое, заметим.

В Германии считают, что иностранные компании, такие как Auchan, оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им приходится избавляться от своих российских активов, продавая их с большой скидкой и оплачивая так называемый налог на выход.

С другой стороны, на них оказывает давление госдепартамент США, угрожая санкциями за продолжение деятельности в России. В результате такая ситуация приводит к огромным финансовым потерям для западных корпораций.

"По данным Reuters, с 2022 года западные компании списали около 107 миллиардов долларов из-за ухода из России", — говорится в материале.

Обратим внимание, любопытная оговорка про давление госдепартамента. А Евросоюз, стало быть, давления не оказывает?

Стоит заметить, в Auchan заявили, что слухи о продаже активов компании в России появляются не впервые. А слухи в компании не комментируют.

О возможной сделке сообщает фарнцузская пресса. Но опять-таки, без официальной информации на этот счёт.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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