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Олег Артюков

Поляки хотят на треть повысить пошлины ЕС на российские удобрения

Польша просит ЕС на треть поднять пошлины на российские удобрения
Экономика

Польские власти направили в Европейскую комиссию запрос с предложением повысить экспортную пошлину на российские и белорусские удобрения на 30 процентов.

Польша просит ЕС на треть поднять пошлины на российские удобрения
Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

По этому вопросу польское Министерство развития сотрудничает с профильными ведомствами других стран Евросоюза, чтобы совместно выступить с соответствующей инициативой на уровне ЕС.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность увеличения импортных тарифов для некоторых сельскохозяйственных товаров и удобрений, поставляемых из России и Белоруссии.

Согласно данным агентства, несколько государств поддержали эту меру, стремясь ограничить российские доходы. Однако некоторые страны Евросоюза отнеслись к этому предложению более осторожно, предложив сначала провести оценку его возможного воздействия на европейский рынок, включая влияние на уровень цен.

После того как значительное количество стран ЕС отказались от импорта российского газа, газохимические предприятия по всей Европе столкнулись с трудностями. Это затронуло такие крупные компании, как немецкий концерн BASF, литовская Achema и норвежскую Yara, так как рост стоимости сырья осложнил их работу.

В прессе неоднократно подчёркивалось, что Европа сменила зависимость от российского газа на зависимость от российских удобрений. Этой весной импорт удобрений из России вновь значительно увеличился, достигнув к июлю суммы 199 миллионов евро. Российские удобрения заняли около трети европейского рынка.

Интересно отметить, что Польша, наряду с Германией и Францией, входит в число крупнейших импортёров российских удобрений.

Активно выступают за введение пошлин и представители европейских компаний. Они уверяют, что не могут конкурировать с российскими и белорусскими производителями, которые в состоянии предложить более низкие цены.

Понятно, что если пошлины всё же будут введены, то снижать цены производители в Европе не станут. Зато ничто не будет мешать эти цены повысить.

Впрочем, пока в этом вопросе европейские чиновники действуют весьма осторожно. Поскольку прекрасно понимают, что высокие цены на удобрения могут спровоцировать новые протесты фермеров.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы польша евросоюз
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