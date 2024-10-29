Во Франции рассказали об антизападной "железнодорожной оси" России и Ирана

Россия и Иран создают "железнодорожную ось" против Запада

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Иран намерены построить железнодорожную линию, соединяющую города Решт и Астара через территорию Азербайджана. Этот проект станет частью международного транспортного коридора "Север — Юг", говорится в материале французского издания Le Monde.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин, CC BY-SA 3.0

В рамках этой инициативы происходит сближение между двумя странами: они активно наращивают торговлю через Каспийское море, а иранские компании уже открыли представительства в Астрахани. В ближайшее время также планируется подписание договора о стратегическом партнёрстве, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").

Новая железная дорога длиной 162 километра вдоль побережья Каспийского моря свяжет Решт и Астару. Завершение этой линии позволит России преодолеть один из ключевых этапов для обхода западных санкций, предоставив прямой доступ к Персидскому заливу и Индийскому океану.

Этот проект станет последним недостающим звеном коридора "Север — Юг", протяжённость которого составит более 7200 километров. Новый маршрут соединит Россию с Индией через Азербайджан и иранские порты, что позволит сократить время доставки грузов примерно на 20 дней.

Сегодня, чтобы доставить товары из Санкт-Петербурга в индийский порт Мумбаи, российские суда должны пройти путь по Балтийскому морю, обогнуть Атлантическое побережье, пройти через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море, затем достичь Аденского залива — весь маршрут составляет более 16 000 километров и занимает от 30 до 45 дней.

В отличие от этого, маршрут по суше через Каспийское море намного короче, хотя пока требует многочисленных перевалок грузов с поездов на автотранспорт и суда. Альтернативный железнодорожный маршрут восточнее Каспия через Казахстан и Туркменистан также весьма протяжен.

Цель президент РФ Владимира Путина — обеспечить России прямой доступ к Персидскому заливу и Индийскому океану, полагает автор материала. Данный торговый путь является частью более широкой стратегии по реорганизации мирового порядка, которую Кремль пытается сформировать с опорой на страны Глобального Юга.

Это включает в себя и государства БРИКС+, которые проводили ежегодный саммит с 22 по 24 октября в Казани. В январе этого года Иран вошёл в БРИКС, к объединению также недавно присоединились Египет, ОАЭ и Эфиопия. Именно на этой встрече Путин объявил о предстоящем подписании стратегического соглашения с Ираном.

Стоит отметить, что происходящее подаётся как ещё один пример противостояния с Западом. Хотя очевидно, что экономическая составляющая здесь играет главную роль — достаточно обратить внимание, насколько быстрее будут доставляться товары.

Разумеется, рост торговли России со странами Глобального Юга требует развития новых транспортных маршрутов. И нет ничего плохого в том, если параллельного снизится значение западной инфраструктуры. Тем более, в условиях постоянного ограничения доступа к ней.