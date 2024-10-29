Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом

4:11 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

Психопатия с "зелёным переходом" из-за "перегрева Земли" продолжается обвинениями в адрес РФ в утаивании данных по Арктике. Путин покончит с этой болезнью, как и с "ковидом".

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Запад отказался от сотрудничества с РФ по Арктике в ущерб "климатической науке"

Сразу несколько западных изданий заявили, что "климатическая наука зашла в тупик, поскольку Россия продолжает войну на Украине".

Западные учёные остались без данных российских коллег, изучающих Арктику, что лишает их ясной картины того, насколько быстро нагревается Земля, пишет The New York Times.

Далее становится ясно, что дело не в войне и не в России, а в санкциях США и Европейского союза, которые прекратили финансирование проектов по изучению Севера и вечной мерзлоты с участием РФ и теперь не могут понять, как меняется Арктика.

"Отток данных между западными и российскими учёными замедлился до минимума из-за введённых Западом санкций и других ограничений, что прервало работу над множеством проектов", — пишет газета.

"Это как выстрелить себе в ногу", — сказала изданию Синдония Брет-Харт, научный директор Toolik и профессор Университета Аляски в Фэрбанксе.

НАТО — климатическая организация?

Financial Times, со своей стороны, ссылается на мнение чиновника из НАТО, который жалуется, что Россия "утаивает" важные климатические данные по Арктике. По его словам, под угрозой находится "точное моделирование глобального потепления".

Неужели НАТО — теперь климатическая организация? Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала интерес НАТО к российским климатическим данным в Арктике "странным и неестественным".

"Очевидно, что мы являемся свидетелями стремления НАТО укрепить свои позиции внутри Полярного круга, что нагнетает напряжённость и конфронтацию в регионе", — отметила она.

"Глобальное потепление" и "зелёный переход" приносят Западу огромные деньги

Между тем всё больше данных говорят о том, что западные псевдоучёные придумали глобальное потепление, чтобы проворачивать огромные деньги и обогащать спонсоров — различные организации и бизнес-структуры, специализирующиеся на декарбонизации, "зелёном переходе" и сборе налогов на выброс СО2.

При этом процветает коррупция. Один только Всемирный банк не может понять, куда пошли 41 млрд долларов финансирования, выделенные на изучение глобального потепления.

На самом деле температура на Земле циклична, как и все процессы на планете. Появляется всё больше признаков того, что температура на полюсах становится холоднее. Фактические измерения показали, что ледяные щиты растут как в Антарктиде, так и в Арктике. Последнее было подтверждено прошлым летом исследовательским рейсом ледокола "Поларштерн" немецкого Института Вегенера. Отмечается, что летом круизные лайнеры в Гренландии не смогли зайти в запланированные порты из-за льда.

Независимые учёные критикуют теорию о том, что повышение концентрации CO2 приведёт к драматическим последствиям для климата, но психопаты на Западе продолжают говорить о "необходимости" заменить мясные диеты диетами на основе насекомых и растений, чтобы "решить климатический кризис".

Путин вылечит Запад от психопатии "зелёного перехода" с выгодой для России

С началом СВО на Украине резко прекратилась пандемия "ковида", постепенно канет в Лету и "зелёный переход", потому что это спекулятивные истории для обогащения транснациональных корпораций с привлечением пропагандистской машины глобалистов.

Санкции против РФ резко повысили цены на электроэнергию из-за подорожания нефти и газа. Чтобы хоть как-то спасти объявленную декарбонизацию, атомная энергетика переведена Западом в разряд "зелёных". И, о ужас (для него), "Росатом" будет бенефициаром решения.

Уточнения

Энергетический переход энергопереход — значительное структурное изменение в энергетической системе. В ходе энергоперехода увеличивается доля новых первичных источников энергии и происходит постепенное вытеснение старых источников в общем объёме энергопотребления.



Декарбонизация: декарбонизация — процесс перехода к низкоуглеродной экономике



А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры.

