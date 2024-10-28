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Олег Артюков

Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов

Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
2:38
Экономика

В результате санкционного давления западные государства заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Сейчас рассматривается возможность конфискации этих средств.

Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако Кремль не намерен мириться с происходящим, отмечает французское издание Cointribune.

"Москва отвечает на санкции и угрожает", — считает автор материала.

Недавно ситуацию с замороженными активами Центрального банка России прокомментировали в Министерстве финансов. Заместитель министра Иван Чебесков предупредил, что любая попытка использовать российские активы будет иметь серьёзные последствия для международной валютно-финансовой системы.

Это заявление прозвучало в то время, когда стало известно о согласовании странами G7 предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов, который планируется обслуживать за счёт доходов от замороженных российских активов.

Обозреватель Cointribune отмечает, что Россия не собирается просто так расставаться со своими деньгами и создаёт проблемы, масштаб которых может быть значительным. В частности, Министерство финансов намекнуло, что использование российских активов может побудить развивающиеся страны отказаться от доллара США, что ставит под сомнение его доминирование в международных сделках.

"Такая ситуация может ускорить поиск альтернативных валют развивающимися странами и тем самым создать дополнительную нестабильность на рынках", — полагает автор материала.

Однако проблемы для Запада не ограничиваются только этим. Столкнувшись с усилением экономического давления, Россия не бездействует. Она уже начала использовать иностранные активы для компенсации последствий от западных санкций.

Ряд иностранных компаний были взяты под внешнее управление, и теперь их судьбой распоряжается российское правительство. Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, полученные доходы помогают укрепить устойчивость России в условиях западных ограничений.

По словам автора материала, подобная реакция сопровождается усилением внутренней экономической политики, направленной на снижение зависимости России от западных рынков.

Кроме того, отмечает он, санкции привели к переоценке экономических союзов, что привело к расширению сотрудничества между Москвой и такими странами, как Китай и Индия, которые вместе с Россией входят в состав БРИКС.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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