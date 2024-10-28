В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 1965 году Соединённые Штаты прекратили чеканку серебряных монет, а к концу 70-х годов распродали все свои запасы серебра. С тех пор этот драгоценный металл практически не используется странами в качестве денежного или стратегического актива.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, CC BY-SA 3.0

Однако в последнее время ситуация изменилась. Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале американского издания The Daily Reckoning.

"Российское правительство недавно объявило о намерении создать стратегические запасы серебра", — отмечает его автор.

Это решение является необычным, так как серебро уже давно не пользуется популярностью у центральных банков.

Однако стоит учитывать, что Россия сейчас изолирована от западных платёжных систем. В таких условиях страна ищет альтернативные финансовые системы и активы.

По всей видимости, в этой ситуации ставка будет сделана на золото. И не только на золото, но и на то же серебро. Кроме того, Россия оказывает значительное влияние на блок БРИКС и страны Глобального Юга.

"Вполне вероятно, что другие страны последуют примеру России и начнут создавать собственные стратегические запасы серебра", — считает автор материала.

Обозреватель The Daily Reckoning отмечает, что серебро — это не просто драгоценный металл. В современном мире это стратегически важное сырьё, которое используется в различных отраслях промышленности.

Оно применяется для производства электроники, аккумуляторов, солнечных батарей, медицинских изделий и многого другого. Кроме того, серебро используется в производстве высокотехнологичного вооружения.

В условиях геополитической нестабильности создание больших запасов серебра является разумным шагом.

Новость о намерении России скупать серебро сразу же отразилась на его стоимости. Цена на металл резко выросла и достигла 12-летних максимумов.

Так что, считает автор материала, странам имеет смысл создавать собственные запасы серебряных слитков.

Стоит заметить, что многие западные издания, и The Daily Reckoning в том числе, достаточно много внимания уделяют теме накопления золота центробанками разных стран мира.

При этом часто отмечается, что тренд был задан Россией. Теперь, надо полагать, внимание будет обращено и на то, что происходит с серебром.