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Олег Артюков

Авиакомпания "Боинг" срочно ищет 15 млрд долларов

"Боингу" срочно нужны 15 млрд долларов, чтобы избежать "мусорного" рейтинга
2:43
Экономика

В последнее время корпорация "Боинг" стала источником беспокойства для специалистов в области космоса из-за серии аварий, отмечает издание EADaily.

"Боингу" срочно нужны 15 млрд долларов, чтобы избежать "мусорного" рейтинга
Фото: wikimedia.org by Acefitt, CC BY-SA 4.0

Все ещё свежа в памяти история с неудачными испытаниями пилотируемого корабля, в результате которых два астронавта оказались в ловушке на борту МКС на более чем полгода.

А затем произошла ещё более серьёзная ситуация — в космосе взорвался телекоммуникационный спутник Intelsat 33e. Роскосмос и NASA зафиксировали не менее 20 опасных обломков на его орбите. Теперь эксперты опасаются за судьбу пяти аналогичных спутников этой серии.

Разрушение спутника создало проблемы для всех, кто работает с орбитальными аппаратами. Если Intelsat 33e всё же повлечёт за собой что-то ещё, последствия для "Боинга" будут катастрофическими.

Неудивительно, что на этом фоне финансовое положение корпорации ухудшилось. Особенно если учесть, что космос — не единственная область, где "Боинг" не на высоте. Стоит вспомнить о крушениях самолётов в 2018 и 2019 годах, за которыми последовали серьёзные нарушения на производстве.

Недавно корпорация опубликовала отчёт, согласно которому в третьем квартале 2024 года убыток составил 6,2 миллиарда долларов. Акции компании упали на 40 процентов с начала года и почти на 60 процентов за пять лет.

Ситуация осложняется масштабной забастовкой сотрудников, которые требуют повышения зарплаты. Из-за многомиллионных потерь даже пришлось приостановить производство некоторых моделей самолётов, что повлечёт за собой долгосрочные последствия.

Даже увеличение продаж самолётов не спасает "Боинг" от кризиса. За последние шесть лет убытки компании превысили 33 миллиарда долларов.

Кредитный рейтинг американской авиастроительной компании Boeing приближается к "мусорному", и чтобы избежать этого, она намерена привлечь до 15 миллиардов долларов в виде инвестиций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, деньги будут привлекаться через размещение акций и облигаций, а также путём перепродажи долгов. Сумма инвестиций может быть увеличена "в зависимости от спроса".

Сотрудники компании уже семь недель бастуют из-за отказа повысить им зарплату. Около 33 тысяч работников отказались выходить на работу.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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"Боингу" срочно нужны 15 млрд долларов, чтобы избежать "мусорного" рейтинга
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