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Олег Артюков

В Брюсселе признали проблемы авиакомпаний из-за запрета полётов над Россией

ЕК признала проблемы из-за закрытого воздушного пространства России
2:37
Экономика

Европейская авиационная отрасль столкнулась с серьёзными трудностями из-за санкций Евросоюза, запрещающих российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Адальберт Янц.

ЕК признала проблемы из-за закрытого воздушного пространства России
Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License

По его словам, данная проблема обсуждается внутри Еврокомиссии. Он напомнил, что после введения санкций со стороны ЕС против России, РФ также закрыла своё воздушное пространство для европейских авиаперевозчиков, сообщает РИА "Новости".

Это привело к значительному увеличению времени полётов в Восточную Азию. Однако авиакомпании других стран, таких как Китай, продолжают использовать российское воздушное пространство, не сталкиваясь с подобными ограничениями.

По словам представителя Еврокомиссии, между Евросоюзом и Китаем отсутствует общее соглашение о воздушном сообщении, правила регулируются двусторонними договорами между странами сообщества и Китаем.

Таким образом, каждая страна ЕС должна самостоятельно принимать меры на двустороннем уровне против китайских авиаперевозчиков, если действительно возникла проблема недобросовестной конкуренции, сказал Янц.

Так он прокомментировал жалобы европейских авиакомпаний, которые вынуждены сокращать количество рейсов в Китай и по другим направлениям в страны Азии. Эти жалобы связаны с невозможностью конкурировать с китайскими авиакомпаниями и перевозчиками других стран, использующих российское воздушное пространство.

Ранее генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел призвала Евросоюз принять меры для поддержки европейских авиаперевозчиков в конкурентной борьбе с китайскими компаниями.

Она подчеркнула, что с 2022 года воздушное пространство России закрыто для самолетов ЕС, что увеличивает время полета из Европы в Азию на два-четыре часа, а это приводит к удорожанию билетов. По её словам, китайские авиакомпании якобы получили "несправедливое" преимущество, поскольку могут летать более короткими северными маршрутами через Россию.

"Европа, по крайней мере, должна рассмотреть возможные пути для устранения этой несправедливой конкуренции", — заявила Ринтел.

Кроме того, некоторые европейские авиакомпании уже приняли решение отказаться от рейсов в Китай. Например, British Airways планирует приостановить полеты из Лондона в Пекин на год.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
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