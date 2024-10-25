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Олег Артюков

В Туркмении объяснили, почему не продлили срок поставок газа "Газпрому"

В Туркмении объяснили прекращение поставок газа "Газпрому"
Экономика

Контракт на поставку природного газа между "Туркменгазом" и "Газпромом" не был продлён из-за того, что стороны не достигли договорённостей по цене, сообщил глава туркменской компании Максат Бабаев.

В Туркмении объяснили прекращение поставок газа "Газпрому"
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

Он пояснил, что 30 июня этого года завершился срок действия контракта, предусматривавшего пересмотр цены: при достижении согласия по цене стороны могли бы продлить соглашение. Однако в ходе переговоров по коммерческим аспектам не удалось найти взаимопонимания. Поэтому, согласно условиям контракта, пересмотр цены был обязателен на этом этапе, и если согласия не достигнуто, то 30 июня контракт автоматически прекращается.

Это решение и было принято, подтвердил Бабаев, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении — 2024".

Бабаев добавил, что для "Туркменгаза" ключевым фактором для начала, возобновления или прекращения поставок всегда является коммерческая сторона вопроса. Контракты купли-продажи рассматриваются исключительно с точки зрения взаимной выгоды.

Он также отметил, что спрос на туркменский газ растет с разных направлений — с северного, западного и восточного. По этой причине компания ежедневно ведет переговоры с различными покупателями и странами, оставляя возможность для новых контрактов, включая потенциальное возобновление поставок в Россию.

Контракт между "Газпромом" и "Туркменгазом" был заключён в 2019 году сроком на пять лет, истекающим 30 июня 2024 года. Согласно условиям, объём поставок туркменского газа в Россию составлял до 5,5 млрд кубометров в год.

Ранее заместитель председателя "Туркменгаза" Мурат Арчаев сообщал, что в рамках договора с "Газпромом" на 2023 год было запланировано поставить пять млрд кубометров газа. Российский посол в Ашхабаде Иван Волынкин также отмечал, что Туркмения полностью выполнила свои обязательства по поставкам в Россию в 2023 году. В 2022 году в рамках контракта было поставлено пять млрд кубометров, а в 2021 году — десять млрд кубометров газа.

Также Максат Бабаев заверил, что Туркмению не беспокоит растущее сотрудничество России и Китая в газовой сфере. Он отметил, что конкуренцию в этой области в его стране рассматривают как естественный рыночный процесс. Туркмения всегда выступала за диверсификацию экспортных маршрутов и сейчас также заинтересована в расширении поставок, как по новым направлениям, так и по уже существующим контрактам.

Бабаев также сообщил, что ведутся переговоры по строительству четвёртой нитки транснационального газопровода Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай. На данный момент переговоры продолжаются, но стороны ещё не пришли к единому мнению по цене. Бабаев выразил надежду, что согласование будет достигнуто в ближайшее время.

Сейчас поставки туркменского газа в Китай осуществляются по трём ниткам данного газопровода, с общим объёмом около 40 млрд кубометров газа в год. Строительство четвёртой линии позволит увеличить этот показатель до 65 млрд кубометров в год.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы туркмения
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