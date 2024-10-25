Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум

Возможность для интеграции книжной индустрии в антипиратский кейс появится до конца следующего года.

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Об этом заявил генеральный директор крупнейшего игрока на рынке цифровых книг в Российской Федерации — группы компаний "Литрес" Сергей Анурьев.

По его словам, такие сроки связаны с разработкой нового софта для реестра пиратских ссылок, потому что прошлое ПО рассчитано было лишь на видеоконтент. Сейчас Медиа-коммуникационный союз (МКС) является держателем данного реестра. Как в интервью "Ведомостям" уточнил топ-менеджер, уже выбран подрядчик для создания такого софта. Правда о каком именно подрядчике идёт речь, Анурьев не раскрыл.

Кстати, держателем самого меморандума является Роскомнадзор.

А на вопрос, для кого может быть актуальна эта инициатива, в беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda.Ru ответил генеральный директор компании Лань" Александр Никифоров.

"На мой взгляд, инициатива включения книжной индустрии в антипиратский меморандум актуальна для всех издательств, занимающихся изданием художественной, учебной и научной литературы, нон-фикшн. Конечно, более заметный эффект от этого получат крупные издательства с большими портфелями бестселлеров. Дело в том, что на данный момент не все даже крупные издательства могут позволить себе работать с агентствами по борьбе с пиратством из-за дороговизны. Есть альтернативный вариант — иметь специальный отдел, который отслеживает свой контент, размещ`нный где-то незаконно, но он также очень затратен. Поэтому интеграция индустрии в меморандум поможет существенно упростить издательствам борьбу за оригинальность и сохранность контента. Что касается таких издательств, как наши, выпускающих научную и учебную литературу для высшей школы, то и для нас эта инициатива может быть полезной, хотя мы в меньшей степени страдаем от пиратства, и даже оценить ущерб от него для нас затруднительно".

А электронные библиотеки?

"Если говорить об электронных библиотеках, у которых нет возможности индивидуальной розничной подписки, и тех, кто работает исключительно в секторе B2B, то пиратство и ранее не являлось большой проблемой, поскольку основные пользователи таких библиотек — вузы — обязаны обеспечить свои образовательные программы лицензионным контентом".

Справка

Антипиратский меморандум медиакомпании, интернет-компании и продюсеры подписали в 2018 году. Согласно этому документу, медиакомпании во внесудебном порядке имеют возможность из поисковой выдачи удалять ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений и купленный контент, на который у них есть исключительные права. Данные ссылки направляются в специальный реестр, держателем которого как раз является Медиакоммуникационный союз.

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