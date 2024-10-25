Золото БРИКС серьёзно повлияет на мировую финансовую систему

The Jerusalem Post: золото БРИКС окажет большое воздействие на финансовую систему

В новом отчете Всемирного золотого совета (World Gold Council) сообщается, что страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — совместно владеют более чем 20 процентами всех мировых запасов золота.

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Такое значительное накопление золота подчеркивает растущую экономическую мощь и глобальное влияние стран блока, говорится в материале издания The Jerusalem Post (перевод "ИноСМИ").

Основные данные по золотым запасам стран БРИКС:

Россия находится на первом месте с 2340 тоннами, что составляет около 8,1 процента мировых запасов золота.

Китай замыкает список, имея в своих резервах 2260 тонн и внося весомый вклад в общий объём золота стран БРИКС.

Лидеры по запасам: в совокупности на Россию и Китай приходится 74 процента всех золотых резервов стран БРИКС.

Разнообразие запасов: помимо России и Китая, значительными золотыми запасами среди стран блока располагает Индия с 840 тоннами.

Значение золотых резервов для стран БРИКС: объём золота в резервах подчеркивает статус государств объединения как влиятельных участников мировой экономики. Золото считается устойчивым активом, который может защитить экономики стран от инфляции и других финансовых рисков.

Подкрепленная золотом валюта стран БРИКС может стать альтернативой доллару США и повлиять на глобальный баланс сил. А увеличение спроса на золото со стороны центральных банков и инвесторов в условиях экономической нестабильности создаёт возможности для инвестиций.

Кроме того, создание единой валюты БРИКС может ускорить отказ от доллара США, что снижает зависимость стран от американской валюты.

Также растущий спрос на золото среди центральных банков и частных инвесторов может способствовать росту его рыночной стоимости.

По мере того как страны БРИКС укрепляют свое влияние и осваивают новые экономические модели, их золотые резервы и возможное введение единой валюты могут существенно повлиять на мировую финансовую систему.

По мнению автора материала, инвесторам и политикам стоит внимательно отслеживать эти изменения, чтобы понимать их воздействие на глобальные рынки и экономику.