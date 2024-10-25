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Дмитрий Плотников

Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов

3:39
Экономика » Правила игры

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия заберёт доходы от замороженных активов западных компаний в ответ на решение Запада использовать доходы от замороженных активов РФ для обеспечения кредита Украине в размере 50 млрд долларов.

Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Активы компаний из недружественных государств хранятся на счетах типа "С", они тоже приносят доходы, и будут направлены на нужды экономики России, отметил глава минфина.

А что же это за компании? И что это за "счета С"? И как вообще неприятны для Запада такие ответные ходы России?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил профессор МГИМО Андраник Мигранян.

"Это не доходы, которыми мы распоряжаемся. Это собственности, деньги западных компаний, которые мы заморозили. Поэтому мы пока их не использовали, но можем в любое время использовать".

Как вообще для Запада такие ответные ходы России насколько они могут быть неприятны и ощутимы?

"Они очень неприятны и очень ощутимы. Запад проявляет очередную тупость и глупость, идя на такие ходы. Это такой дешёвый популизм. Они с наших денег берут наши же проценты, поскольку так решили "осчастливить" Украину. Но так не бывает. Если у вас гораздо больше денег и находятся они в России, значит, надо понимать, что будут ответные действия. Никто просто так это не спустит".

Видя, что мы отвечаем адекватно, может Запад что-то изменить в ситуации замороженных российских активов?

"Когда имеете дело с идиотами, всё может быть. Вы задали мне правильные вопросы в стиле: "а если", "может быть вот так". Это значит, что мы говорим о не совсем психически здоровых людях, и не имеет никакой ясности, потому что непонятно, как себя поведут люди, которые действуют, не очень понимая последствия своих действий. Второй и третий год эти разговоры идут, и все-таки это непростой вопрос, поэтому Запад не решается пойти на такие шаги, понимая, что это обоюдоострая проблема".

А что такое "счета С" медиахолдингу Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Это специальные счета. Деньги — не просто деньги, масса. Деньги всегда кому-то принадлежат или они имеют какой-то определённый источник. И вот эти счета "С" — это счета иностранцев, которые ведут здесь дела. Вот они учитываются на этих самых счетах банков, чтобы понять, сколько их, как они прибывают, как они убывают и так далее. Мы понимаем, где эти деньги, где они лежат, на каких счетах и что с ними можно делать. Банк — это не просто техническая организация, как некоторые думают, что деньги гоняют туда-сюда, а заодно это ещё такая хорошая организация, где в денежной форме можно по потокам проследить состояние экономики, её динамику, её структуру и прочее".

Что за компании имеет в виду Силуанов, когда говорит "мы можем забрать доходы от замороженных активов западных компаний"?

"Хотя бы "Ашан" взять или ещё какую-нибудь. Словом, любая компания, которая здесь действует с иностранным капиталом, принадлежит иностранцу, фактически деньги там или тот, кто купил наши ценные бумаги, наши долговые. Это деньги могут быть. Любые деньги этих иностранцев, нерезидентов учитываются и их доходы".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы мгимо антон силуанов андраник мигранян
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