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Олег Артюков

На Западе всерьёз отнеслись к идее создания BRICS Bridge

FT: на Западе серьёзно относятся к идее создания BRICS Bridge
2:48
Экономика

Президент России Владимир Путин активно продвигает использование альтернативной платежной системы в рамках БРИКС. Это, по мнению Financial Times (FT), представляет собой вызов существующему мировому финансовому порядку, где доминируют США.

FT: на Западе серьёзно относятся к идее создания BRICS Bridge
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В материале британского издания утверждается, что российский лидер неоднократно обвинял Запад в использовании доллара как инструмента политического давления. В своей речи на саммите БРИКС Путин отметил, что санкции против России подрывают доверие к доллару и ослабляют его влияние.

Одним из ключевых вопросов повестки саммита в Казани стало обсуждение создания системы обмена платёжными сообщениями BRICS Bridge, которая рассматривается как альтернатива международной системе SWIFT и будет независима от доллара.

FT отмечает, что инициатива России привлекла внимание западных центральных банков в ходе недавних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Западные представители выразили обеспокоенность возможной фрагментацией глобальной платёжной системы из-за геополитических конфликтов.

Один из высокопоставленных представителей западного центрального банка заявил FT, что Россия и Китай уже работают над увеличением объемов взаимных расчетов, обходя доллар, и Западу необходимо ускорить работу над улучшением трансграничных платежей.

Кроме России, на создание альтернативных платёжных систем также настаивают Китай и Иран, а другие члены БРИКС, такие как Индия и Саудовская Аравия, начинают беспокоиться о возможном отключении от SWIFT. Профессор Чэнь Ци из Университета Цинхуа отметил, что если альтернативная система будет создана, эти страны могут её поддержать.

Перед саммитом страны БРИКС предприняли конкретные шаги по разработке будущей платёжной системы, хотя США пытаются этому противодействовать. Среди мер противодействия FT называет расширение санкций и угрозы отключения банков третьих стран от доллара за сотрудничество с Россией.

Россия совместно с центральными банками стран БРИКС разрабатывает платформу BRICS Bridge для расчётов в национальных валютах, включая цифровые активы, сообщил ранее замминистра финансов России Иван Чебесков. В будущем система может использовать цифровые валюты, такие как рубль, юань или риал.

Создание такой платформы позволит обеспечить анонимность и независимость международных платежей, что снизит влияние третьих стран на финансовые операции. Эта инфраструктура также укрепит конкурентные позиции стран БРИКС на мировой арене.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс
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