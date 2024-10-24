Саммит БРИКС принёс России признание и уважение как состоявшемуся мировому лидеру

4:28 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Саммит БРИКС в Казани оформил лидерство России в реальной деколонизации и создании развитых экономик с опорой на свои силы. Первые шаги названы и всем понятны.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Россия принята в мире новым лидером

Объединение в Казани в период проведения СВО глав 32 стран и генсека ООН Антониу Гутерриша с повесткой Москвы демонстрирует снижение влияния США в мире и становление России как его лидера.

И здесь наблюдается парадокс: страна с 3,5% мирового ВВП по паритету покупательной способности смогла три года выдержать жестокие санкции и войну с НАТО руками украинцев. А Запад, доминирующий в мировой экономике с 40%, явно проигрывает России по всем фронтам. Оказалось, что дело в умении, желании и готовности защищать свои национальные интересы на поле боя и мобилизовывать свою экономику. Это в мире ценится и уважается, и этого в западном лагере никто не увидел.

Именно поэтому Владимир Путин смог создать вокруг БРИКС координационный центр из единомышленников, которых США и Европа привыкли воспринимать только в качестве конкурентов или вассалов — источников сырья и рынка сбыта своей продукции. Россия же показала, что у неё нет границ, а только горизонты и генетические навыки побеждать. К России-матушке хочется прислониться, сосредоточиться и пообсуждать идею о том, как мы все будем славно жить и процветать.

В конечном счёте, все нормальные политики в мире хотят, чтобы народы в их странах жили лучше.

Путин предложил понятные и перспективные экономические решения

Президент РФ, выступая на саммите, предложил начать с обустройства двух транспортных коридоров: сухопутного "Север — Юг" и Северного морского пути, — и пригласил к сотрудничеству "все заинтересованные страны". Несомненный успех этих проектов приведёт к тому, что Запад потеряет монополию на мировую логистику, а это основа его военного могущества.

Эти независимые от Запада логистические пути будут быстрыми, благоустроенными, безопасными и свободными от санкций. К этой логистике подтянутся и многосторонние финансовые механизмы, и обмен технологиями и передовыми знаниями, и промышленные кластеры, и города. Страны БРИКС и партнёры будут получать доходы и вкладывать их в своих людей, а не в население Запада.

Вторая понятная всем идея — создание собственных площадок по торговле важнейшими ресурсами, например, зерном. Речь идёт о суверенном ценообразовании: сами страны БРИКС будут определять, по какой стоимости его продавать и покупать. Начали с зерна, потому что РФ — его крупнейший производитель и экспортёр (35%), а страны Глобального Юга — крупнейшие потребители. И торговля российским зерном будет строится как раз с севера на юг.

Что Россия получит от своих инициатив в БРИКС

Атмосфера на саммите БРИКС была впечатляюще радушной, потому что людям нравятся альянсы, которые основаны на уважении и равенстве. На глазах происходит в чистом виде подлинная деколонизация, о которой до сих пор мечтают многие страны, да почти все.

История поворачивается так, что первый сорт союзников США по группе G-7 неожиданно оказался самым пострадавшим от американских санкций, присоединившись к ним. ЕС, Канада, Австралия, Япония выпадут из бенефициаров западного порядка и станут обычными аутсайдерами, потеряв дешёвые источники ресурсов в странах БРИКС. Доллар, евро и раздутые фондовые пузыри — это всего лишь цифры.

Россия много выиграла на саммите в плане поддержки СВО, пусть пока не проговариваемой. Прозвучали призывы к миру, но при консолидации Глобального Юга вокруг России, а не Украины.

Поэтому никаких шансов на поддержку "формулы Зеленского" в этой влиятельной части мира нет. Союзники и партнёры по БРИКС дадут России спокойно завершить СВО, добившись нужных результатов. Все понимают, что это сделает мир более справедливым, безопасным и богатым.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.





«Север — Юг» (NS) — международный транспортный коридор (МТК) между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран). Основными преимуществами транспортного коридора «Север — Юг» перед другими маршрутами (в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются: сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров, по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути.



Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. До начала XX века в западной литературе обычно именовался Северо-Восточный проход. Этот путь наряду с Северо-Западным проходом и Трансполярным морским путём связывает Европу и Азию морскими путями через Северный Ледовитый океан.



