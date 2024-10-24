Во Франции заявили о превращении страны в "европейскую Аргентину"

Le Point: Франция превратилась в "европейскую Аргентину"

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа оказалась в числе главных проигравших в условиях разрушения глобализации и усиления международного противостояния. И особенно сильно пострадали Франция и Германия. Эти страны сталкиваются с демографическим спадом, экономической стагнацией и неспособностью противостоять давлению со стороны России, говорится в материале французского издания Le Point.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Франция, по мнению автора, переживает серьёзный кризис, превращаясь в "европейскую Аргентину". Страна сталкивается с медленным экономическим ростом, падением производительности труда, высоким уровнем безработицы и значительным бюджетным дефицитом. Государственный долг Франции достиг 112 процентов ВВП, что усиливает социальное недовольство и подталкивает к росту политического экстремизма.

Германия также испытывает значительные экономические проблемы. Прогнозы на 2024 год указывают на рецессию, которая продолжится с предыдущего года. Промышленное производство страны упало на 15 процентов по сравнению с 2019 годом. Это обусловлено демографическими проблемами, высокими ценами на энергию и нехваткой квалифицированных кадров.

На фоне проблем во Франции и Германии страны Южной Европы демонстрируют положительные экономические тенденции. Испания, Греция, Португалия и Италия показывают рост экономики и снижение уровня безработицы. Испания и Греция сократили бюджетный дефицит, Португалия уменьшила государственный долг, а Италия смогла поддержать бизнес, что способствовало снижению безработицы и росту экспорта.

Скандинавские страны, такие как Швеция, Финляндия и другие, успешно сочетают высокую конкурентоспособность с социальной солидарностью и достижениями цифровой революции. Польша продолжает демонстрировать экономический рост, несмотря на вызовы, связанные с членством в Евросоюзе, и активно привлекает иностранные инвестиции.

При этом Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Польша увеличила свои военные расходы. В сложившейся ситуации Евросоюзу предстоит выработать новую стратегию для обеспечения безопасности и устойчивого развития.

Автор материала приходит к выводу, что Франция стоит на пороге экономического краха, применяя политику налоговой "шоковой терапии", что может привести к оттоку капитала и утечке квалифицированных кадров. И по его мнению, будущее Европы формируется преимущественно на юге, севере и востоке континента.