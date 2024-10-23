В ЕС заявили, что не могут добиться глобального запрета на экспорт нефти из России

В ЕС признали, что не могут заставить мир отказаться от российской нефти

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз не сможет добиться введения глобального запрета на экспорт российской нефти из-за позиции ООН, считает специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

По его словам, проблема с ограничениями со стороны западных стран заключается в том, что Россия может продолжать продавать нефть другим странам мира. Евросоюз обеспокоен тем, что страны глобального Юга покупают российское сырьё, но не может запретить эту торговлю.

Напомним, что страны Группы пытались регулировать стоимость нефти российских компаний, установив так называемый потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. Речь идёт о поставках нефти морским путём.

Тем компаниям, поставлять нефть выше означенного "потолка", грозят санкциями — отказом в страховании, запретом на обслуживание в портах государств, которые установили "потолок цен" и так далее.

Напомним, что президент России своим указом запретил продавать сырьё по контрактам, в которых будут фигурировать какие-либо ограничения стоимости.

Есть ещё один аспект, о котором не упоминает специальный представитель: если российская нефть внезапно исчезнет с мирового рынка, цены вырастут настолько, что даже Евросоюз с его финансовой "подушкой" не сможет справиться с последствиями, отмечает издание "Нефть и капитал".

Стоит ещё заметить, что ранее звучали предложения снизить "потолок цен" чуть ли не до 30 долларов за баррель. В частности, за снижение потолка выступали Польша и Украина.

Однако понимания подобные инициативы со стороны ведущих стран Запада не встретили. В самом деле, о чем может идти речь, если сплошь и рядом сообщается, что и нынешний "потолок цен" не особо эффективен. И о каком результате в случае дальнейшего понижения можно говорить в таком случае.

Напомним, в ранее опубликованном докладе Международного валютного фонда также отмечается, что российская нефть торгуется выше установленного западными странами "потолка цен". В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные страны начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать.