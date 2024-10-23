В Германии обнаружили борьбу России и ЕС за месторождение лития в Сербии

Telepolis: Россия может обойти Запад в борьбе за "белое золото"

3:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отношения между Россией и Евросоюзом переживают один из самых сложных периодов в своей истории. В центре этого противостояния — Сербия, говорится в материале немецкого издания Telepolis.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, CC BY-SA 2.0

По версии издания, стороны борются за контроль над месторождением лития, который также называют "белым золотом" — ценным металлом для современной промышленности.

"Геополитический конфликт вокруг лития: ЕС и Россия в борьбе за сербские запасы. В центре этого конфликта — один из самых востребованных металлов в мире: литий, который используется для производства аккумуляторов для электромобилей. Крупнейшее неразработанное месторождение лития в Европе находится в долине Ядар на западе Сербии. Ежегодно там можно было бы добывать до 58 тысяч тонн металла — этого достаточно для производства 1,1 миллиона электромобилей", — отмечает автор материала.

Разработкой сербского месторождения лития планировал заняться австралийско-британский концерн Rio Tinto. Представители компании заручились поддержкой властей Сербии. Президент страны Александр Вучич заявил, что этот проект может обеспечить до 16 процентов валового внутреннего продукта Сербии.

Евросоюз также возлагает большие надежды на этот проект, так как он позволит снизить зависимость от Китая в поставках лития. Однако эти грандиозные планы оказались под угрозой срыва. Запад обвиняет в этом Россию.

Десятки тысяч людей протестуют против проекта, и, согласно опросам, большинство сербов (55 процентов) выступают против него. Экологи предупреждают, что добыча полезных ископаемых наносит вред рекам и грунтовым водам. Но за протестами, очевидно, стоят и другие интересы, полагает автор Telepolis.

Западные спецслужбы считают, что Россия пытается сорвать проект и лишить Европейский союз доступа к этому источнику лития. Якобы Москва, используя своё влияние в Сербии, препятствует разработке месторождения. Дескать, цель Москвы — вбить клин между Сербией и Западом и предотвратить интеграцию Белграда в западные альянсы.

В результате Евросоюз оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он пытается оказать давление на руководство Сербии, чтобы ускорить реализацию проекта. С другой — Запад ничего не может сделать с недовольными сербами, которые опасаются экологических проблем в своей стране.

Стоит отметить, что проекту разработки лития в Сербии не один год. И реализовывать его не начинали как раз из-за протестов экологов, причём задолго до обострения геополитических конфликтов в Европе.

И в том же Евросоюзе до недавних пор на это особого внимания не обращали. Пока не стала актуальной проблема, где брать литий. И тут вдруг выяснилось, что в таком случае ни руководство ЕС, ни отдельных стран сообщества экологические проблемы, связанные с добычей этого металла, особо не волнуют.

Зато появился повод обвинить Россию в том, что это якобы она причастна к протестам против добычи лития. Предлог совершенно надуманный, но на это на Западе уже давно не обращают внимания.